首例！熟女騎YouBike叼菸蛇行　三重警攔下搜出喪屍煙彈

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局員警今（3日）凌晨執行巡邏勤務時，見一名45歲林姓女子騎著Youbike左晃右晃，還邊叼著紙菸吞雲吐霧，立即上前關心，過程中林女神情緊張，經調查，她疑吸食含有依托咪酯喪屍毒的電子煙，在她身上起獲電子煙桿及煙彈2顆，事後員警還幫忙騎Youbike歸還，警訊後依毒品罪將林女移送偵辦，這也是首例騎腳踏車吸食喪屍煙彈被查獲的案例。

▼員警攔下林女，事後員警騎單車幫返還 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

今天凌晨1時許，三重警分局員警在三重區大智街執行巡邏勤務，看到林姓女子叼著紙菸騎著Youbike蛇行左晃右晃，還回頭看員警；警方察覺有異，立即上前關心盤查，林女被攔下時，一度想要逃離「我要還車，悠遊卡裡面沒錢扣」，員警回她「悠遊卡給我，等等幫妳還」。

警方見她神情緊張，更覺得不對勁，最後在她身上查獲電子煙桿及2顆煙彈，經檢驗確認含有第二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈），隨即被帶回派出所偵訊，其中一名員警帶著林女悠遊卡、騎Youbike協助還車，警訊後依毒品罪移送新北地檢署偵辦，也成為首起吸食喪屍煙彈騎腳踏車的案件。

▼員警檢驗林女持有的煙彈是否含有毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）