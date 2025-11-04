　
大陸 大陸焦點 特派現場

神奇App治好「拖延症」？　小紅書上爆紅：像遊戲一樣

記者陳冠宇／綜合報導

你有「拖延症」嗎？最近一款由大陸開發者製作的App突然在小紅書上爆紅，號稱能「治好拖延症」。只要輸入工作任務，App就會拆解成簡單步驟，如「不用想太多，先站起來就行」等，結合遊戲化的激勵，有效降低行動門檻。

綜合陸媒報導，一款名為PlanCoach的App在小紅書上爆紅，隨便幾則展示App操作的影片就獲得30萬按讚。該App是由一位前網易技術專家製作，曾獲得小紅書Google Cloud黑客松一等獎。

打開App之後，界面只有一個輸入框和一個AI卡通教練。把不想做的事輸入之後，這個教練會把任務切成很多個小塊，每個小塊下還有一行小字，寫著各種心理引導的話術。簡單來說，就是做完這個，做那個。

根據大陸網友實測，輸入「我躺在床上還沒起，還有早飯沒做，還有狗沒遛」之後，馬上出現「把被子掀開，坐起來」、「把腳放到地上，站起來」、「走向廚房」、「準備最簡單的早餐，比如煮個雞蛋或泡杯麥片」、「拿起狗繩，走向狗狗」、「帶著狗狗走到門口，開門」、「在樓下走一小圈，讓狗狗完成基本需求」等小任務。

各種心理引導的話術，包括「只是掀開被子，不需要思考其他任何事情」、「腳落地的那一刻，你就已經成功了一半」、「不需要想太多，只是走過去而已」等。每完成一個任務，App就會震動和跳出獎勵。

▲▼PlanCoach App在小紅書上爆紅。（圖／翻攝「差評」微信公眾號）

▲PlanCoach將任務拆解、簡單化。（圖／翻攝「差評」微信公眾號，下同）

透過AI將任務拆解成極其簡單的步驟，PlanCoach抓住了拖延症的本質問題，也就是開始行動太難了。當任務被拆成一個個具體的小步驟，第一步又特別簡單時，啟動門檻就被大幅降低了。這就是心理學上說的滑梯效應，一旦開始某個行為，就很容易繼續下去。

拖延症患者不是不想做事，而是面對一個模糊的、龐大的任務時，腦子裡會產生抵觸情緒。這些情緒和完美主義，會消耗大量的心理能量，最後就選擇逃避。

PlanCoach的遊戲化互動設計，也會產生激勵。任務完成時的震動和特效，會讓人得到一種「往前邁一步」的回饋感。它還有個成長系統，每完成一個事件，就會獲得經驗值和聲望。跟玩遊戲一樣，每打敗一個敵人，螢幕上就會跳出經驗值、金幣、特效，配上音效，這些即時回饋會讓人覺得開心，才會繼續玩下去。

該App受到熱議，許多人躍躍欲試，直呼「有救了」、「安卓出了叫我」；也有人笑說，「姐妹們，我這種真正的拖延症，我會連這個APP都不會點開」、「然後第一步也不想幹了」。

▼App設有成長系統，每完成一個事件就會獲得經驗值和聲望。

▲▼App有成長系統，每完成一個事件就會獲得經驗值和聲望。（圖／翻攝「差評」微信公眾號）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

神奇App治好「拖延症」？　小紅書上爆紅：像遊戲一樣

【別嚇我...】上班上到一半收銀機突然打開！OAO

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

