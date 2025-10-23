　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

跟朴寶劍貼臉！AI生成明星親暱合照恐「觸法」…陸專家喊侵2權

▲網友用AI生成與韓星朴寶劍的貼臉合照。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

▲網友用AI生成與韓星朴寶劍的貼臉合照。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國AI應用程式豆包、即夢、可靈、通義、Vidu、美圖秀秀（AI功能）等近期被多人拿來生成與明星的親暱合照，生成姿勢如貼臉、背後環抱，甚至是親吻等，並發布在各個社群平台上，引起熱議及模仿。對此大陸法律專家也警告，這些AI生成明星合照是存在法律風險的。

▲金泰亨、李敏鎬也被不少網友拿來生成合照。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

▲金泰亨、李敏鎬也被不少網友拿來生成合照。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

據《新京報》報導， AIGC（人工智慧生成內容）技術正在讓追星「變味」。社群媒體上興起一股「炫耀」明星AI合照的熱潮，「拉近」不少粉絲與偶像距離的同時，也不乏「親密互動」。照片裡，有人精心營造與明星的曖昧場景，P圖痕跡真假難辨，這種依賴科技營造的虛假親近，模糊了現實與虛擬的界限，也悄悄越界。

明星AI合照已遭到多個粉絲群抵制，聲明禁止將藝人的圖像、影片、聲音等資料「投餵」AI，要求粉絲自覺拒絕製作。不過，一邊是抵制的聲浪，一邊則是社交平台上網友「求生成教學」。

▲韓星邊佑錫被生成親臉照。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

▲韓星邊佑錫被生成親臉照。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

各個社群（尤其小紅書）出現多篇相關貼文文案多為，「我和邊佑錫、李洙赫合照了」、「抱田柾國非要摟我」「讓我離李鐘碩更近一點」、「終於圓夢啦…跟金泰亨貼臉」等曬照貼文，底下留言更不乏出現許多人「求AI生成指令」，相關現象不斷出現。

▲最多人生成的姿勢是貼臉，左為李洙赫，右為邊佑錫。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

▲最多人生成的姿勢是貼臉，左為李洙赫，右為邊佑錫。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

有網友分享生成經驗，「生成一張『情侶合照』不需要明確的拍攝對象或工具，要看起來像偶然拍到的漫不經心的照片，男生女生親密一些，臉貼臉等，直接對豆包下指令就行。」

實測發現，AI生成一張真假難辨的合照，往往需要調教，這也促使網友找捷徑、求指令。在記者嘗試生成親吻動作時，即夢、通義、Vidu三款模型產品在提示詞含有「親吻」的情況下，依舊迅速生成了兩人面部有直接接觸的圖片。

▲還有不少人生成背後環抱姿勢。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

▲還有不少人生成背後環抱姿勢，左為張凌赫，右為田柾國。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

相較之下，豆包、可靈則需要多次重新生成。其中，在第一次生成時，豆包顯示「抱歉，我無法產生你要求的圖片。」不過，這並不意味著豆包有嚴格限制，透過設定「兩人相互摟著、眼神看著對方，表現親密情侶感」等描述，豆包往往一次就能產生親密接觸的圖片。另外，可靈在相同提示詞（含「親吻」）測驗中，重新生成三次後，也可實現親暱合照。

當記者測試帶有「上半身肌肉」的指令詞時，上述五款模型產品均成功生成了男生裸露上半身，並抱著女生的圖片。此外，「投餵」未成年明星圖片，AI依舊「照單全收」，存在不少隱患。

▲左邊為未成年韓國男團成員馬丁。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

▲摟肩姿勢也是不少人會下的指令，左邊為未成年韓國男團成員馬丁，右為李鐘碩。（圖AI生成／翻攝自小紅書）

北京大成（杭州）律師事務所律師指出，這類AI合照可能涉及「侵害藝人肖像權和名譽權」的風險，就算只在朋友圈、不公開社群、群組聊天等私域範圍傳播，侵權風險依然存在，「對於肖像權的侵權行為而言，是否小範圍私域傳播並不會降低侵權風險。」

北京大學智能學院助理研究員、法學博士、北京大學武漢人工智慧研究院特聘研究員辜負凌雲強調，即使在小範圍內傳播，從法律定義上看，只要未經同意製作了虛假肖像，並發送給了第三方，就已經構成了侵權行為，可能只影響損害後果的範圍界定。

他指出，「私人聊天中的內容極易被他人截圖或轉發，導致信息擴散到公共領域，一旦發生二次傳播，最初的製作者和傳播者將可能對後續更廣泛的侵權後果承擔法律責任。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園網拍倉庫大火！夫妻疑受困　兒焦急：聯絡不上
八點檔男星「二度就業」近況曝光！3個月前剛認0工作：面試被回
遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純
快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創死亡
快訊／南投規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」
7-11系統大當機「只能付現」　祭「咖啡半價」補償
快訊／1豬隻10天前「已全數販售完畢」　流向6縣市
多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

跟朴寶劍貼臉！AI生成明星親暱合照恐「觸法」…陸專家喊侵2權

香港海洋公園虧損10億元　水上樂園恐停運

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓　校內超速疑雲再起

楊瀚森替補上場！成第8名正式登NBA例行賽中國球員

陸女3年花百萬人民幣抽Labubu盲盒！敗光服裝店　網揭祕類賭博玩法

今年冬天為「超冷冬」？　中國氣象專家解釋：冷暖起伏大

呼籲台商把握「十五五」規劃　潘賢掌：每年增經濟總量比一個台灣多

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備　美國會啟動調查

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機　受賄者遭判刑10.5年

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

跟朴寶劍貼臉！AI生成明星親暱合照恐「觸法」…陸專家喊侵2權

香港海洋公園虧損10億元　水上樂園恐停運

陸「紅舞鞋」劇組撞死雲南大學網紅流浪貓　校內超速疑雲再起

楊瀚森替補上場！成第8名正式登NBA例行賽中國球員

陸女3年花百萬人民幣抽Labubu盲盒！敗光服裝店　網揭祕類賭博玩法

今年冬天為「超冷冬」？　中國氣象專家解釋：冷暖起伏大

呼籲台商把握「十五五」規劃　潘賢掌：每年增經濟總量比一個台灣多

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備　美國會啟動調查

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機　受賄者遭判刑10.5年

加州迪士尼樂園空降台北信義區！必拍5大打卡區　再抽美國機票

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

新科狀元首秀10分10籃板「過程跌撞」　弗拉格：這就是籃球

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

因血栓差點「失去一切」　溫班亞瑪更享受比賽：知道自己仍需進步

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍！始末曝光

陳大天猜楊昇達小孩性別　「如果是男生，記得要當兵」

大陸熱門新聞

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

國台辦FB破5000人　台人狂刷「于朦朧」

陸專家：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

中共四中全會今閉幕　「十五五」藍圖、人事佈局受矚目

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

陸女星鄧莎老公涉行賄千萬！節目陷停播危機 受賄者遭判刑10.5年

香港首例屈公病死亡患者　9天前從大陸回來

陸辦台灣光復大會　陸委會：公職人員禁參加

今年冬天為「超冷冬」？中國專家解釋

國台辦批「不認九二共識」製造障礙　陸委會：不溝通才是障礙

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

市場免費「洗金」塑形竟是詐術 女子用「王水」動手腳洗掉5克

陸女3年花百萬人民幣抽Labubu盲盒！敗光服裝店 網揭祕類賭博玩法

SpaceX切斷緬電詐園區2500部「星鏈」設備 美國會啟動調查

更多熱門

相關新聞

小紅書內測「快捷售賣」搶攻二手市場

小紅書內測「快捷售賣」搶攻二手市場

小紅書再度加碼電商布局，傳出正內測全新「快捷售賣」功能，允許使用者在筆記下方直接掛上閒置商品連結，或於聊天對話中分享商品卡片，被外界視為對阿里巴巴旗下「閒魚」的正面挑戰。

校園研擬限制「抖音、小紅書」　教育部：資安及身心健康考量

校園研擬限制「抖音、小紅書」　教育部：資安及身心健康考量

女歌迷看周杰倫演唱會搞丟47萬手鐲 求助萬能小紅書！隔一天奇蹟發生

女歌迷看周杰倫演唱會搞丟47萬手鐲 求助萬能小紅書！隔一天奇蹟發生

假代購黃金從非洲寄回　警及時阻女子被騙

假代購黃金從非洲寄回　警及時阻女子被騙

小紅書帳號「捕捉台女穿搭」　偷拍照片全看傻

小紅書帳號「捕捉台女穿搭」　偷拍照片全看傻

關鍵字：

AI合照AI生成小紅書AI明星合照豆包

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面