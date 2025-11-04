賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

▲總統賴清德出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」論壇。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德4日出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」論壇時表示，今年台灣全年經濟成長率，可望超越5％，股市總市值更躍升到全球第八。他說，「打造台灣成為亞洲資產管理中心」是國家級重大施政目標，期望能將台灣資本市場，打造成亞洲的那斯達克。

賴清德表示，今年台灣全年的經濟成長率，可望超越5%，股市總市值更躍升到全球第八；此外，銀行、保險與證券三業總資產，已經突破130兆元，這十年間成長近七成。他認為，這些數據代表的是，台灣企業的競爭力與韌性、民眾的信心，以及金融產業的創新與活力。

對於「打造台灣成為亞洲資產管理中心」，賴清德說，這是國家級重大施政目標，亞資中心高雄專區已經正式營運，目前有37家金融機構進駐，「亞洲創新籌資平台」也已啟動，全力吸引國內外重點特色新創產業在台灣上市籌資，期望能將台灣資本市場，打造成亞洲的那斯達克。

賴清德表示，他今天在「壯大資產管理，迎向黃金年代」的論壇上，強調這個政策，有三個重要的意義：第一，把錢留在台灣、避免匯差損失；第二，培養更多在地金融人才；第三，是累積更多資產吸引國際投資、並擴大公共建設參與。

賴清德坦言，推動台灣成為亞洲資產管理中心，絕非易事，因此一定要把握機會，虛心學習國際成功的經驗，更加傾聽業界的心聲；特別是在法規鬆綁與資金流動的部分，要建構對標國際的法規制度與政策誘因。

賴清德說，政府會持續加緊推動AI新十大建設、以及投資更多國防預算、無人載具等五大信賴產業政策，這些軟硬體及預算的投資，最終都是為了打造本土產業鏈，更讓台灣搶先掌握下一個30年的產業優勢。