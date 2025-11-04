　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

戰國漆器鳳鳥圖與人民幣紋樣「90％相似」！　網驚：穿越了嗎

▲▼戰國漆器鳳鳥圖案與人民幣紋樣90％相似。（圖／翻攝紅星新聞）

▲戰國漆器鳳鳥圖案與人民幣紋樣90％相似。（圖／翻攝紅星新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

四川省文物考古研究院研究館員近日在青川縣青溪古鎮老縣衙遺址研究時，意外發現青川郝家坪戰國墓群M41：4出土的漆奩蓋頂的鳳鳥圖案，與第五套人民幣100元「100」字樣下方的裝飾紋樣高度相似，相似度經其初步研判達90％。

《紅星新聞》報導，青川郝家坪戰國墓群是四川地區重要考古發現，1979年2月至1980年7月由四川博物館、青川文化館發掘期間，出土了包括漆器、木牘、銅器、陶器在內的大量珍貴文物。值得一提的是，此次發掘共計出土漆器177件／套，漆奩56件／套。

據介紹，該批漆器皆為生活用器，胎骨多木胎，也有在木胎上貼麻布的做法，製法有旋、雕、挖、捲、削等幾種，技法有彩繪、雕繪、鑲嵌和針刻等，紋飾有龍、鳳、獸、魚、雲紋、花草及各種幾何形圖案，這些漆器是巴蜀文化與楚文化融合的典型代表，現部分藏於青川縣文物管理所。

四川省文物考古研究院研究館員黃家祥介紹，此次發現的漆器上的鳳鳥紋，變體捲雲紋為戰國秦漢時期常見的圖案紋飾，線條流暢規整，構圖對稱均衡，與人民幣上的裝飾紋樣在結構、韻律上高度契合。

作為長期深耕巴蜀考古的專家，黃家祥表示，這一發現絕非偶然，戰國漆器紋樣是中國傳統裝飾藝術的重要源頭之一，其對稱美、韻律美至今仍影響現代設計。若後續考證成立，將為傳統文物元素的當代傳承提供極具價值的實例。

青川縣相關負責人表示，下一步將聯合考古機構對兩件「跨時空紋樣」展開深入比對研究。

不少大陸網友看到這一幕後紛紛表示，這是2000多年前的古人穿越了嗎，而之前三星堆出土的不少文物，其先進程度也是讓人驚嘆，當時的古人怎麼能這麼超前？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄爸媽四貼上路　1童無座「懸空掛車外」
驚悚畫面曝！車身解體噴斷兩截…駕駛慘死
謝侑芯遺體「已剖驗」在太平間　家屬近日抵大馬
快訊／國道「軍卡撞軍卡」！　來不急煞車
快訊／台中火車站2號月台「1男突倒下」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

10歲男童腹痛就醫「竟被摘6器官」！母崩潰：兒無法正常進食

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌　體脂率超15％顛覆外界印象

戰國漆器鳳鳥圖與人民幣紋樣「90％相似」！　網驚：穿越了嗎

星巴克中國易主！　陸資產管理公司合資進駐最多佔60％

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

10歲男童腹痛就醫「竟被摘6器官」！母崩潰：兒無法正常進食

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌　體脂率超15％顛覆外界印象

戰國漆器鳳鳥圖與人民幣紋樣「90％相似」！　網驚：穿越了嗎

星巴克中國易主！　陸資產管理公司合資進駐最多佔60％

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

一盆薔薇的溫暖故事　美和警助婦找回心愛花盆

竹科效應造就「新天龍國」　新竹縣市房價存款雙翻倍

花壇清潔隊施工調整倒垃圾時間　鄉親照樣丟！門口慘況曝光

日本「2常見行業」爆倒閉潮！破產數創新高　成本飆漲成主因

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

台中違停男遭警盤查「秒丟包包」詭辯壯陽藥　全是毒咖啡

替吳音寧抱屈　綠黨團：柯文哲用同學、連勝文掌悠遊卡才是酬庸

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

為南台灣運動產業注入新動能　中信金融學院女籃獲運動品牌贊助

【漢堡合體！】萬聖節朋友一起扮漢堡　還能合體好有創意XD

大陸熱門新聞

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

中德外長提及「台灣問題」重申一中原則

「鴻蒙5」用戶突破2300萬 余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

白貓被燉成「龍虎鳳」　餐廳：只是加工

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

張又俠、張升民同出席　強調貫徹「十五五」軍隊建設

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

「糖葫蘆界愛馬仕」1串超260元　陸媒分析爆紅關鍵

更多熱門

相關新聞

川普關稅狂潮席捲全球　大陸多元化貿易突圍

川普關稅狂潮席捲全球　大陸多元化貿易突圍

全球經濟動盪中，美國總統唐納·川普（Donald Trump）的關稅政策深刻影響國際貿易格局。中國大陸積極應對美中貿易摩擦風險，加速推動進出口多元化，降低對美國市場依賴。大陸不僅開拓新興市場出口，也多樣化進口來源，以確保經濟穩定。然而，川普的關稅策略與突發政策轉向，仍為大陸經濟帶來不確定性，需持續警惕。本文探討大陸如何透過多元化策略應對挑戰，並分析川普政策對全球經濟的影響。

人民幣升值創8個月新高 在岸離岸對美元匯率衝破7.15

人民幣升值創8個月新高 在岸離岸對美元匯率衝破7.15

跨境支付被穩定幣「先發佔位」　陸學者：人民幣應制度性戰略重構

跨境支付被穩定幣「先發佔位」　陸學者：人民幣應制度性戰略重構

穩定幣爆紅！　陸學者：擠壓人民幣國際化空間「應盡快加入」

穩定幣爆紅！　陸學者：擠壓人民幣國際化空間「應盡快加入」

台幣升值助攻！金門掀「人民幣搶換潮」

台幣升值助攻！金門掀「人民幣搶換潮」

關鍵字：

戰國漆器鳳鳥圖人民幣

讀者迴響

熱門新聞

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面