戰國漆器鳳鳥圖與人民幣紋樣「90％相似」！　網驚：穿越了嗎

▲戰國漆器鳳鳥圖案與人民幣紋樣90％相似。（圖／翻攝紅星新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

四川省文物考古研究院研究館員近日在青川縣青溪古鎮老縣衙遺址研究時，意外發現青川郝家坪戰國墓群M41：4出土的漆奩蓋頂的鳳鳥圖案，與第五套人民幣100元「100」字樣下方的裝飾紋樣高度相似，相似度經其初步研判達90％。

《紅星新聞》報導，青川郝家坪戰國墓群是四川地區重要考古發現，1979年2月至1980年7月由四川博物館、青川文化館發掘期間，出土了包括漆器、木牘、銅器、陶器在內的大量珍貴文物。值得一提的是，此次發掘共計出土漆器177件／套，漆奩56件／套。

據介紹，該批漆器皆為生活用器，胎骨多木胎，也有在木胎上貼麻布的做法，製法有旋、雕、挖、捲、削等幾種，技法有彩繪、雕繪、鑲嵌和針刻等，紋飾有龍、鳳、獸、魚、雲紋、花草及各種幾何形圖案，這些漆器是巴蜀文化與楚文化融合的典型代表，現部分藏於青川縣文物管理所。

四川省文物考古研究院研究館員黃家祥介紹，此次發現的漆器上的鳳鳥紋，變體捲雲紋為戰國秦漢時期常見的圖案紋飾，線條流暢規整，構圖對稱均衡，與人民幣上的裝飾紋樣在結構、韻律上高度契合。

作為長期深耕巴蜀考古的專家，黃家祥表示，這一發現絕非偶然，戰國漆器紋樣是中國傳統裝飾藝術的重要源頭之一，其對稱美、韻律美至今仍影響現代設計。若後續考證成立，將為傳統文物元素的當代傳承提供極具價值的實例。

青川縣相關負責人表示，下一步將聯合考古機構對兩件「跨時空紋樣」展開深入比對研究。

不少大陸網友看到這一幕後紛紛表示，這是2000多年前的古人穿越了嗎，而之前三星堆出土的不少文物，其先進程度也是讓人驚嘆，當時的古人怎麼能這麼超前？