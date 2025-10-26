　
社會 社會焦點 保障人權

51歲男擁嫩女友爽開毒趴！醒來見她全身冰涼沒呼吸...送醫仍斷魂

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名女子與男友開毒趴，疑似因服用過量，男友發現她失去呼吸、心跳，立即撥打119協助送醫，經搶救仍宣告不治。男友向警方交出K他命、搖頭丸等毒品，隨即遭逮捕移送。警方持續追查毒品來源，於上周三（22日）在台北市大安區逮捕提供毒品的藥頭，全案依毒品罪移送偵辦，並遭羈押禁見。

▲楊女疑似吸毒過量致死，警方逮捕陳姓藥頭移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲楊女疑似吸毒過量致死，警方逮捕陳姓藥頭移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，51歲黃姓男子與女友28歲楊女為情侶關係，平時就同住在中和路一處社區大樓。本月中（12日）黃男與楊女在住處開毒趴，2人在施用毒品後，昏昏沉沉在房內入睡後，傍晚9點多黃男醒來，發現睡在身邊的楊女叫不醒，經查看發現已無呼吸心跳，並且全身冰涼，馬上撥打119報案送醫。

▲楊女疑似吸毒過量致死，警方逮捕陳姓藥頭移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲黃男交出當時所服用的搖頭丸2顆。（圖／記者陸運陞翻攝）

楊女送醫後，經搶救仍宣告不治；警方趕抵，於現場採證並未發現打鬥痕跡，黃男坦承，因與女友染有毒癮，當天在家內開毒趴，並交出毒品K他命及搖頭丸2顆，經移送裁定2萬元交保，警方循線追查毒品來源，日前在北市大安區逮捕35歲陳姓藥頭，並查扣毒咖啡包1包、智慧型手機1部，警詢後依毒品罪移送新北地檢署偵辦，而陳男也遭裁定羈押禁見。

▲楊女疑似吸毒過量致死，警方逮捕陳姓藥頭移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲屋內還有吸食殘留的毒品K他命。（圖／記者陸運陞翻攝）

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中和毒鴛鴦吸毒過量

