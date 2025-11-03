東京女子把置物櫃當膠囊旅館　抱小熊維尼熟睡被警察叫醒

▲狹小的置物櫃空間內，女子抱著小熊維尼玩偶安然入睡的畫面令人咋舌。。（圖／翻攝自X／@alex001050）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本東京新宿鬧區歌舞伎町近日出現離奇一幕，一名女子竟抱著玩偶鑽進投幣式置物櫃裡熟睡，被路人拍下後上傳至社群平台，引發網路熱議與警方關注。

根據日本網友在「X（前Twitter）」分享的影片顯示，事發地點位於歌舞伎町一家壽喜燒連鎖店「MOMO PARADISE」樓下。影片中可見，一整排置物櫃中有一名女子蜷縮著身體，懷裡抱著小熊維尼玩偶，看起來正在沉睡。警方趕到現場後，小心地喚醒她，並貼心地將她的鞋子擺放整齊，方便她穿上。

拍攝者在貼文中驚呼：「把投幣式置物櫃當成旅館用的觀光客，真是太強了。」畫面曝光後立刻在社群上瘋傳，不少網友直呼不可思議，有人懷疑女子可能是離家出走的日本人，也有人半開玩笑說：「她是不是誤以為這是膠囊旅館？」、「這麼小的空間也能睡得著太誇張了。」

有趣的是，影片中除了女子外，附近還有人直接躺在地上呼呼大睡，整個場景宛如「街頭臨時宿舍」，令路過民眾目瞪口呆。

臉書粉專「日本省錢小站」也轉發影片提醒旅客，日本的投幣式置物櫃雖然能遮風避雨，但並非休息或過夜的場所，呼籲外國遊客切勿模仿，「若這樣的情況越來越多，恐怕以後櫃上會多一句『禁止在內睡覺』的警告標語」。

這段短短30秒的影片同時也在台灣網路引起討論，許多網友留言調侃：「未看先猜中國人」、「亂說，中國人能抱著小熊維尼嗎」、「這是真正的膠囊旅館吧」、「拿紙箱睡公園都比那舒服」。也有人表示，這樣的行為既奇特又令人擔心，凸顯了大城市中邊緣人生活的現實。