　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲鳳凰颱風最快周四生成，初估路徑可能逼台。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

第25號「海鷗」（Kalmaegi）今天上午增強為中度颱風，中央氣象署表示，海鷗將向西通過菲律賓中部群島、進入南沙島海面，對台灣沒有直接影響，不過菲東海面還有熱帶擾動發展，周末可能又有颱風生成，初估11至13日（下周二至四）最接近台灣。

海鷗颱風今天上午8時已經增強為中颱，氣象署預估，未來海鷗將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，但關島附近5日（周三）可能出現新的熱帶性低氣壓，並於周末增強為颱風，其路徑預計先接近菲律賓東方再北轉，從台灣東方海面北上，11日以後最接近台灣，帶來的降雨與東北季風類似，但產生共伴效應機會不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲中颱海鷗將穿過菲律賓往越南前進。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則引述Google AI FNV3的最新模式系集圖，預估目前關島南方的熱帶擾動90W正逐漸發展中，最快6日（周四）將成為今年第26號颱風「鳳凰」，以目前資料來看90W後期因副熱帶高壓減弱的關係，將採取拋物線的走法，抵達台灣附近時轉向東北，但轉向的位置變數非常大，也將牽動對台灣的影響程度

台灣颱風論壇提醒，由於秋季颱風變化多端，在未底定前都有改變的可能性，未來幾日要密切注意這個90W。

氣象署預報，明天（4日）仍受東北季風加上華南雲系移入影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生機率，大台北平地下雨範圍也較廣，天氣較涼，整天氣溫約19至25度。桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨，南部平地為多雲。

▼太平洋目前有2個熱帶系統發展中。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光
快訊／國道7連撞　29歲BMW女「下車看」被撞死
下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

快訊／黃明志被捕照曝光！涉毒押回金馬警區　身上搜出9顆藍藥丸

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

忍8年沒愛愛「生日求大戰一場」結局崩潰！人妻無法離婚：才34歲

捷運列車突停景美站！　北捷抓到人開罰：遭按緊急按鈕

北捷突停駛！乘客亂按「緊急斷電鈕」害全線卡住　慘吞1萬元罰單

台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁

粿粿不是豔麗型「為何很受男生歡迎？」　網吐實話：容易陷下去

騙台灣人愛心！俄羅斯女手斷「籌6萬醫療費」　網：從台中騙到嘉義

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

快訊／黃明志被捕照曝光！涉毒押回金馬警區　身上搜出9顆藍藥丸

Threads、IG出現假帳號　氣象署急澄清：已著手蒐證

忍8年沒愛愛「生日求大戰一場」結局崩潰！人妻無法離婚：才34歲

捷運列車突停景美站！　北捷抓到人開罰：遭按緊急按鈕

北捷突停駛！乘客亂按「緊急斷電鈕」害全線卡住　慘吞1萬元罰單

台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁

粿粿不是豔麗型「為何很受男生歡迎？」　網吐實話：容易陷下去

騙台灣人愛心！俄羅斯女手斷「籌6萬醫療費」　網：從台中騙到嘉義

LINE公告「3類用戶」11／4起結束支援　iPhone 6將不能用

中國「十五五」的脈絡、特色與對台影響

國道7連撞現場曝光　29歲BMW女「下車看」被客運撞死

小S基因太猛！大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

《浪漫匿名者》7金句：不過我們每個人，其實或多或少都戴著面具

淺眠、難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

樂天封王岱縈清晨先找媽祖還願　曲曲、若潼夢回2019年

錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫

GD大巨蛋聲控場燈　超開心：我有POWER了

生活熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

謝侑芯生前最後專訪！曝當大尺度模特原因

「我不是粿粿網軍」　律師：這3個主角都不是太好的人

海鷗估今變中颱　最新路徑曝

台AV女優自爆曾被邀去馬來西亞「試那些東西」

台鐵嘉義-南靖死傷事故　雙向不通啟動公路接駁

雨還會繼續下！全台一週天氣懶人包一次看

謝侑芯好友怒轟黃明志：以跟你合作為恥

更多熱門

相關新聞

周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣

周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣

海鷗颱風將朝海南島前進，對台灣影響不大，而關島附近明、後天可能有熱帶系統發展，預估周三增強為熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，下周二至周四最接近台灣。

颱風「海鷗」快速增強壓境　菲國急撤7千人

颱風「海鷗」快速增強壓境　菲國急撤7千人

泰29男「穿內褲」開毒趴！滿地保險套

泰29男「穿內褲」開毒趴！滿地保險套

男被象群攻擊「雙腿骨折」　再被折返象奪命

男被象群攻擊「雙腿骨折」　再被折返象奪命

快訊／海鷗增強為中颱　將進入南沙島海面

快訊／海鷗增強為中颱　將進入南沙島海面

關鍵字：

氣象氣象雲鳳凰颱風颱風海鷗颱風台灣颱風論壇東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面