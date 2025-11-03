下個颱風「鳳凰」最快2天生成　初估路徑大轉彎可能逼近台灣

▲鳳凰颱風最快周四生成，初估路徑可能逼台。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

第25號「海鷗」（Kalmaegi）今天上午增強為中度颱風，中央氣象署表示，海鷗將向西通過菲律賓中部群島、進入南沙島海面，對台灣沒有直接影響，不過菲東海面還有熱帶擾動發展，周末可能又有颱風生成，初估11至13日（下周二至四）最接近台灣。

海鷗颱風今天上午8時已經增強為中颱，氣象署預估，未來海鷗將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，但關島附近5日（周三）可能出現新的熱帶性低氣壓，並於周末增強為颱風，其路徑預計先接近菲律賓東方再北轉，從台灣東方海面北上，11日以後最接近台灣，帶來的降雨與東北季風類似，但產生共伴效應機會不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中颱海鷗將穿過菲律賓往越南前進。（圖／翻攝NOAA、中央氣象署）



民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則引述Google AI FNV3的最新模式系集圖，預估目前關島南方的熱帶擾動90W正逐漸發展中，最快6日（周四）將成為今年第26號颱風「鳳凰」，以目前資料來看90W後期因副熱帶高壓減弱的關係，將採取拋物線的走法，抵達台灣附近時轉向東北，但轉向的位置變數非常大，也將牽動對台灣的影響程度

台灣颱風論壇提醒，由於秋季颱風變化多端，在未底定前都有改變的可能性，未來幾日要密切注意這個90W。

氣象署預報，明天（4日）仍受東北季風加上華南雲系移入影響，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生機率，大台北平地下雨範圍也較廣，天氣較涼，整天氣溫約19至25度。桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨，南部平地為多雲。

▼太平洋目前有2個熱帶系統發展中。（圖／中央氣象署）

