11/7有望解封豬肉宰運！「禁廚餘養豬」持續　農業部研議拉高防疫

▲非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，提到未來將拉高防疫措施。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

農業部今（3）日公布非洲豬瘟「中央疫調小組報告」，顯示病毒僅發生在「台中案例場」，研判來自「未落實蒸煮的廚餘」。不過農業部部長陳駿季表示，目前還不能稱作「清零」，未來3天仍要高強度防疫，11月7日才能針對市場開放豬肉宰運措施，且還是會持續「禁止廚餘養豬」，並研議更高強度的防疫策略。

根據「中央疫調小組」針對國內非洲豬瘟疫情調查報告，目前全國僅發現台中單一案例場，無擴散跡象。農業部部長陳駿季表示，疫調雖然告一段落，但疫調團隊仍不會解散，針對疫調期間觀察到的種種現象，會做更精進的檢討、討論，並會研議採「更高強度的防疫策略」，確保台灣未來仍是非疫區。

除此之外，11月7日後仍「不會解除廚餘飼養禁令」，陳駿季表示將針對「全國蒸煮廚餘設備」成立聯合稽查小組，監察能否落實，包括所有蒸煮溫度是否足夠，執行蒸煮要能即時上傳、即時監控，地方政府的稽查也一定要落實，不能再有人說「不知道怎麼處理」，要滿足這些前提，才能評估未來是否能開放用廚餘飼養。

行政院政委陳時中也說，環境部、農業部也會對此做討論，重要是確定能安全處理廚餘，才有開放的可能性。