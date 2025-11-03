　
快訊／傳豬瘟案鬧僵！盧秀燕、杜文珍互打氣：最愛聽「陰性」2字

▲農業部次長杜文珍。（圖／記者游瓊華攝）

▲雖然台中記者會取消，但上午中央與地方的工作會議正常召開，農業部次長杜文珍也南下與會，會中與盧秀燕彼此打氣，會議氣氛OK。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中梧棲養豬場傳出非洲豬瘟，中央災害應變中心今天下午將公布疫調結果，但今天在台中的前進應變所記者會臨時宣布停開，被疑係因市府昨（2）日擅入案場消毒，恐影響今採檢結果，中央氣到決定不開台中記者會，雙方關係降到冰點。但其實，上午中央與地方的工作會議正常召開，農業部次長杜文珍也南下與會，會中與盧秀燕彼此打氣，會議氣氛OK。

台中市政府表示，中央地方聯合防疫工作會議仍在今日上午8點半共同召開，中央指揮官杜文珍次長與盧秀燕市長皆出席會議，在上午8點半的防疫工作會議上，中央防疫指揮官杜文珍次長向與會及視訊上所有中央地方防疫夥伴說明，因為杜次長被指派須北上參加午間的專家會議，因此取消原訂10點記者會。

與會人士透露，今天上午開會氣氛OK，中央及地方對發生烏龍事件心情都很沉重，台中市政府也提出改善措施，市長盧秀燕強調，這種錯誤一定懲處，也討論到太平山豬場以及烏龍清消事件是否影響案場採樣。與會人士也提到，會中次長杜文珍和盧秀燕還相互打氣，提到最近最愛聽到的兩個字就是「陰性」。

農業部陳駿季部長昨(2)日指出，在國軍支援完成豬瘟案場清潔消毒後，台中市政府竟又再度進場進行清消，恐造成豬瘟樣本檢測結果，甚至可能導致「偽陰性」，痛批台中市政府不要當「自走砲」。中市府事後也坦承，是同仁「誤解」指令，才進入案場消毒，將進行嚴懲。

昨天晚間台中市政府依照往例發出採通，通知媒體今天上午10點召開疫情記者會，台中市長盧秀燕會出席，但2小時後又通知媒體，記者會取消，讓人一頭霧水，才知中市府臨時被通知記者會不開了，讓人不免聯想，這起「豬隊友」事件，讓中央與地方的防疫夥伴關係，降至冰點，也讓防疫工作更生波折。

11/01 全台詐欺最新數據

