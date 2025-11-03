台灣APEC代表差點沒中央級官員接機　外交部：我方給韓方極大壓力

▲APEC領袖代表林信義返國舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

2025年亞太經濟合作會議落幕，不過先前傳出韓方原規劃不派中央級官員接機台灣的APEC領袖代表林信義，是經涉外單位強力關切後，才成功使韓方讓步。對此，外交部國際組織司長孫儉元3日表示，今年韓方接機相關安排發生插曲，無法查證中方有無背後打壓，但「我們給韓方極大的壓力」。

孫儉元表示，中國對台灣國際參與的打壓跟矮化是一直存在的，也有變本加厲的趨勢。他說，至於今年韓方接機相關安排發生插曲，無法查證中方有無背後打壓，但「我們給韓方極大的壓力」。

孫儉元還原交涉的狀況時表示，我方是在10月27日晚上知道此事，認為相關安排並不符合期待，明顯對我方存有不公平待遇，因此透過不同管道向韓方接洽，也有請理念相近國家協助，最後成功讓韓方了解相關規劃不符合平等對待原則，最終也促成改變，由APEC韓方資深官員會議主席（SOMChair）尹盛渼到機場迎接。

國安會諮詢委員徐斯儉表示，我方是10月28日出發，在27日晚上他本來跟總統賴清德在開會，但因為他隔天要隨團出發，所以先回到辦公室，當時接獲此一消息後，立即出動各個管道進行聯絡。

徐斯儉說，28日抵達當地由尹盛渼出面接待，也就是說，從前一天晚上到第二天，相關單位順利解決這問題。他表示，第一線的同仁非常辛苦，用最積極方式處理，而台灣國際處境這種事也是常有的，我方堅守崗位，認真處理每個情況。