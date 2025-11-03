　
    • 　
>
政治

台灣APEC代表差點沒中央級官員接機　外交部：我方給韓方極大壓力

▲▼APEC領袖代表林信義返國舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲APEC領袖代表林信義返國舉行記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

2025年亞太經濟合作會議落幕，不過先前傳出韓方原規劃不派中央級官員接機台灣的APEC領袖代表林信義，是經涉外單位強力關切後，才成功使韓方讓步。對此，外交部國際組織司長孫儉元3日表示，今年韓方接機相關安排發生插曲，無法查證中方有無背後打壓，但「我們給韓方極大的壓力」。

孫儉元表示，中國對台灣國際參與的打壓跟矮化是一直存在的，也有變本加厲的趨勢。他說，至於今年韓方接機相關安排發生插曲，無法查證中方有無背後打壓，但「我們給韓方極大的壓力」。

孫儉元還原交涉的狀況時表示，我方是在10月27日晚上知道此事，認為相關安排並不符合期待，明顯對我方存有不公平待遇，因此透過不同管道向韓方接洽，也有請理念相近國家協助，最後成功讓韓方了解相關規劃不符合平等對待原則，最終也促成改變，由APEC韓方資深官員會議主席（SOMChair）尹盛渼到機場迎接。

國安會諮詢委員徐斯儉表示，我方是10月28日出發，在27日晚上他本來跟總統賴清德在開會，但因為他隔天要隨團出發，所以先回到辦公室，當時接獲此一消息後，立即出動各個管道進行聯絡。

徐斯儉說，28日抵達當地由尹盛渼出面接待，也就是說，從前一天晚上到第二天，相關單位順利解決這問題。他表示，第一線的同仁非常辛苦，用最積極方式處理，而台灣國際處境這種事也是常有的，我方堅守崗位，認真處理每個情況。

11/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

2025年APEC經濟領袖會議落幕，不過外界高度關注明年（2026）APEC將在中國大陸主辦，台灣的領袖代表是否可順利前往，或是成員安全是否有疑慮？外交部國際組織司司長孫儉元表示，去年大陸主辦2026的APEC後，我方就向陸方提出我方是否會被平等對待，還有與會人員的安全疑慮，很多理念相近經濟體都有同樣的疑慮，並表達強烈的關切，最後在各方共同努力下，陸方提出了「書面保證」；而國安會諮委徐斯儉則說，中國做出了承諾，希望中國能遵守承諾。

林信義完成賴清德交付3大任務　多國領袖表達與台灣合作意願

林信義完成賴清德交付3大任務　多國領袖表達與台灣合作意願

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

