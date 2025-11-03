　
社會 社會焦點 保障人權

新北飆仔遭鎖定！警連2波行動逮11人　查扣10輛競速改裝機車

記者陳以昇／新北報導

新北市政府警察局為遏止街頭飆車歪風，針對非法改裝車輛及危險競速行為展開強力專案查緝。在7月至9月間，警方接獲聚眾競速情資，經組成專案小組追查，在9月及10月間發動2波專案行動，共逮捕11名競速飆車犯嫌，並查扣10輛專門用於直線加速競速的改裝機車。全案依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▼新北市飆仔聚眾飆車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市飆仔聚眾飆車，警方2波查緝行動逮捕11人，查扣10輛改裝車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，這2起非法競速案主要由吳姓、洪姓及李姓等3名主嫌發起。他們利用工作的改裝車行為管道，透過LINE群組號召車友，在新北市三重區、五股區及淡水區等筆直路段公然競速。違法競速活動共進行了10多輪次，每次均有3至4輛車同時加速比拼，行徑極為囂張。危險駕車態樣包括蛇行、跨越雙黃線逆向行駛及併行競駛，不僅製造巨大噪音、造成交通壅塞，更嚴重危害一般用路人的安全。

新北市警方由交通警察大隊、蘆洲分局及三重分局共組專案小組，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。專案小組鎖定嫌犯行蹤，分別在9月18日及10月20日陸續發動兩波拘提及搜索行動，成功將吳嫌等11名飆車犯嫌及涉案的相關改裝車行查緝到案。

警方強調，未來將持續深入清查涉案車行是否涉及參與或幫助犯罪，並將適時提報市府實施公安聯合稽查，藉此切斷非法競速的支援網絡，從源頭遏止飆車歪風。警方表示，將持續嚴正執法，維護市民安全、安寧的用路環境。

▼警方2波查緝行動逮捕11人，查扣10輛改裝車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市飆仔聚眾飆車，警方2波查緝行動逮捕11人，查扣10輛改裝車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市飆仔聚眾飆車，警方2波查緝行動逮捕11人，查扣10輛改裝車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市飆仔聚眾飆車，警方2波查緝行動逮捕11人，查扣10輛改裝車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市飆仔聚眾飆車，警方2波查緝行動逮捕11人，查扣10輛改裝車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

11/01 全台詐欺最新數據

326 2 0153 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

基隆小貨車疑剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」駕駛送醫

被分手還勾勾纏求復合！退役軍人挾持前任喊一起死　墜樓前推開她

新北飆仔遭鎖定！警連2波行動逮11人　查扣10輛競速改裝機車

北投溫泉招待所雙屍！檢相驗暫難確定死因　2遺體先冰存

開車分心險釀禍！他開車偏移車道　撞倒路邊7輛機車

桃園蘆竹重機騎士過彎自摔！雙腿被壓頭部出血　送醫不治

貓羅溪沿岸亂丟廢棄棧板！台中無良印刷廠老闆辯「為了省錢」　

曾月入百萬！100分陸配「嫁雞隨雞」來台　釀溺殺2幼女悲劇

獨 ∕ 台中松鶴部落護魚溪段　遭惡意棄置60kg廚房油槽廢棄物

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

基隆小貨車疑剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」駕駛送醫

被分手還勾勾纏求復合！退役軍人挾持前任喊一起死　墜樓前推開她

新北飆仔遭鎖定！警連2波行動逮11人　查扣10輛競速改裝機車

北投溫泉招待所雙屍！檢相驗暫難確定死因　2遺體先冰存

開車分心險釀禍！他開車偏移車道　撞倒路邊7輛機車

桃園蘆竹重機騎士過彎自摔！雙腿被壓頭部出血　送醫不治

貓羅溪沿岸亂丟廢棄棧板！台中無良印刷廠老闆辯「為了省錢」　

曾月入百萬！100分陸配「嫁雞隨雞」來台　釀溺殺2幼女悲劇

獨 ∕ 台中松鶴部落護魚溪段　遭惡意棄置60kg廚房油槽廢棄物

10月移轉棟數止跌反增5.7%　全年面26萬棟保衛戰

饗食天堂林口三井店今開幕　12道限定料理一次看

印度空難241死　「唯一生還者」煎熬：上帝給我生命卻奪走家庭

高市早苗喊話金正恩！邀開「高金會」　力求解決北韓綁架問題

快訊／高雄運河驚傳女子落水　警消急衝現場救起已死亡

國考報名費平均漲25.8%挨轟　考選部：業務基金虧損累計達2.66億

李洙赫留台愛相隨GD！訪台愛用包款找到了　加碼公開近期同款時髦單品

中國明年主辦APEC台灣出席待遇有疑慮？　外交部：中方有書面保證

宣導執法並行見效！基隆行人事故大降45%　違規取締增8.6倍

基隆小貨車疑剎車失靈　猛撞皮卡「擠上人行道」駕駛送醫

【還以為是求婚呢】不要在美景前突然單膝跪地R！

藝人閃兵案恐有第4波拘提　2知名團體成員也在名單中

快訊／三重命案1死2傷　前男友砍殺姊妹墜樓亡

鏟子超人變恐怖情人！挾持前女友拒捕獨自墜樓亡

超夯應召女「接客179次」！雞頭下場出爐

快訊／台中工人大樓安裝冷氣　失足墜落當場慘死

即／17歲高二女學生惡火罹難　校方哀慟　

高大成揭護理系女神猝逝有蹊蹺

即／北市男突倒臥人行道　警到場已死亡

婦撿浪貓闖斑馬線遭2機車撞飛亡　兒全程目睹

人夫性侵女友人辯「她主動」　法官不買單重判

樂團主唱搭建舞台墜地亡　北市跨年承包商起訴

快訊／台中惡火母女OHCA！　17歲女兒送醫搶救不治

台中縱火嫌「正面曝光」！17歲少女葬身火窟

北投溫泉招待所雙屍命案　知名企業屋主曝

2男國道飆車追逐時速達207公里　下場出爐

2男國道飆車追逐時速達207公里　下場出爐

國道1號台中段今年6月發生一起飆車追逐案，2名男子疑似因為行車糾紛，竟開始飆速追逐，一度時速達到207公里，且頻繁併行、變換車道，猶如把國道當成賽道。法院認為，2人飆車過程有可能造成其他用路人受傷，依妨害公眾往來最各處6月、5月刑期。

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦重罰41萬

通緝犯拒檢猛催油門自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

通緝犯拒檢猛催油門自撞翻覆　急喊「快救我老婆」

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇

淡水行車糾紛！賓士男攔車亮鋁棒恐嚇

聯結車拒檢瘋狂逃竄　紅斑馬3次攔檢無效一度拔槍

聯結車拒檢瘋狂逃竄　紅斑馬3次攔檢無效一度拔槍

