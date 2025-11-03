新北飆仔遭鎖定！警連2波行動逮11人　查扣10輛競速改裝機車

記者陳以昇／新北報導

新北市政府警察局為遏止街頭飆車歪風，針對非法改裝車輛及危險競速行為展開強力專案查緝。在7月至9月間，警方接獲聚眾競速情資，經組成專案小組追查，在9月及10月間發動2波專案行動，共逮捕11名競速飆車犯嫌，並查扣10輛專門用於直線加速競速的改裝機車。全案依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。

▼新北市飆仔聚眾飆車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，這2起非法競速案主要由吳姓、洪姓及李姓等3名主嫌發起。他們利用工作的改裝車行為管道，透過LINE群組號召車友，在新北市三重區、五股區及淡水區等筆直路段公然競速。違法競速活動共進行了10多輪次，每次均有3至4輛車同時加速比拼，行徑極為囂張。危險駕車態樣包括蛇行、跨越雙黃線逆向行駛及併行競駛，不僅製造巨大噪音、造成交通壅塞，更嚴重危害一般用路人的安全。

新北市警方由交通警察大隊、蘆洲分局及三重分局共組專案小組，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。專案小組鎖定嫌犯行蹤，分別在9月18日及10月20日陸續發動兩波拘提及搜索行動，成功將吳嫌等11名飆車犯嫌及涉案的相關改裝車行查緝到案。

警方強調，未來將持續深入清查涉案車行是否涉及參與或幫助犯罪，並將適時提報市府實施公安聯合稽查，藉此切斷非法競速的支援網絡，從源頭遏止飆車歪風。警方表示，將持續嚴正執法，維護市民安全、安寧的用路環境。

▼警方2波查緝行動逮捕11人，查扣10輛改裝車 。（圖／記者陳以昇翻攝）