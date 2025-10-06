囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

記者陳以昇／新北報導

新北市近期「飆風」再起！一名鄭姓男子涉嫌利用LINE群組號召大批改裝機車騎士，在新北市鶯歌、土城區的筆直路段進行非法競速飆車。新北市警方歷經追查，在上個月（9月）30日兵分多路，成功逮捕包含主嫌在內的10名飆車騎士，並查扣10部改裝機車。全案依公共危險罪移送偵辦，並祭出總計超過41萬元的交通罰單。

▼飆車族囂張在測速相機前競速，後方車輛不敢往前 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，有民眾檢舉，8月22日晚間，一名鄭姓男子在LINE群組號召大批改裝機車騎士，在鶯歌區及土城區多處路段進行競速活動。經查，當晚多次有3至4輛改裝機車併行競駛，甚至囂張到在固定測速照相機前公然飆車，導致後方車輛被迫減速、不敢前進，造成嚴重堵車。

新北市警局獲報後立即由交通警察大隊、土城、三峽分局組成專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦。經調閱、過濾了上千支監視器畫面，比對參與危險駕車犯嫌的行蹤軌跡，迅速鎖定鄭姓主嫌等人的涉案事證。上個月（9月）30日，警方兵分多路，針對鄭嫌等10名涉嫌競速飆車的犯嫌，以及疑似涉案的相關改裝車行同步展開拘提與搜索行動。

警方查扣10部專供直線加速競速使用的改裝機車、手機12支，以及少量毒品愷他命等證物。全案訊後依公共危險罪移送新北地檢署偵辦。10名犯嫌後續均以10萬至5萬元不等金額重保交保。另針對嚴重的交通違規行為，開出46張交通違規告發單，罰鍰金額約41萬元起跳。

▼警方搜索改裝機車行，循線查扣飆車用的10部機車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）