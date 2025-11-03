　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗6.3強震「增至20死」320傷　震壞千年聖地、全國大停電

▲▼ 阿富汗規模6.3地震。（圖／路透）

▲ 強震震壞許多房屋、基礎設施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗北部當地時間3日凌晨近1時發生芮氏規模6.3強震，震央位於馬薩里沙利夫市（Mazar-e Sharif）附近，至少造成20人死亡，逾320多人受傷。地震威力不僅重創當地基礎建設，更波及該國最神聖的宗教地標之一「藍色清真寺」，部分結構遭到損毀。

綜合《路透》及《美聯社》等外媒，塔利班政府衛生部發言人阿馬爾（Sharafat Zaman Amar）證實，目前已知20人死亡，另有320多人受傷。巴爾赫省塔利班發言人扎伊德（Haji Zaid）稍早則在社群平台X上表示，馬薩里沙利夫以南的修爾加拉地區（Sholgara）有多人受傷，大多是從高樓墜落所致。

馬薩里沙利夫著名的藍色清真寺（Blue Mosque）也在這次強震中受損，這座建於15世紀的宗教聖地被認為是先知穆罕默德親戚安葬之處，為阿富汗最受尊敬的宗教名勝之一，也是伊斯蘭教與文化節慶主要聚會場所。社群媒體流傳的影片顯示，寺院內散落破碎的磚石和瓷磚，所幸主體建築結構仍保持完整。

▲▼ 阿富汗規模6.3地震。（圖／路透）

▲ 救援人員進行救援工作。（圖／路透）

地震發生後，馬薩里沙利夫市民紛紛跑到戶外避難，擔心房屋倒塌。阿富汗國防部隨即派遣救援及緊急援助隊伍前往災區，展開搜救行動並協助受災家庭。塔利班政府首席發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）則聲明表示哀悼，並稱相關部門正全力協助災民。

這起地震影響範圍廣泛，不僅在巴爾赫省和薩曼甘省帶來災情，首都喀布爾都能感受到明顯搖晃。阿富汗國家電力公司表示，地震導致首都在內的全國多地停電。此外，連接喀布爾與馬薩里沙利夫的主要山區公路一度因山崩而中斷，所幸已恢復通行。

聯合國阿富汗辦事處表示，其團隊已抵達災區評估需求並提供緊急援助，「我們與受災社區同在，將提供必要支援。」阿富汗災害管理部門發言人哈瑪德（Yousaf Hammad）則說明，多數傷患傷勢較輕，經初步治療後已出院返家。

►阿富汗6.3強震畫面曝　至少7死150傷！著名「藍色清真寺」受損

11/01 全台詐欺最新數據

嗑藥後「心臟驟停」很常見！高大成揭護理女神猝逝有蹊蹺

【人體聯結車】阿伯扶3米樹苗危坐機車要被罰了

阿富汗地震強震清真寺災害

