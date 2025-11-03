　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日79歲婦「屍體嚴重撕裂」疑遭熊襲！失蹤1日　陳屍深山

▲▼亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

▲日本一名婦人疑似遭到熊襲身亡。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本秋田縣湯澤市山區3日上午發現一具女性遺體，由於死者的屍體嚴重毀損，警方初步懷疑是遭到熊襲。而警方2日才接獲一名住在附近的79歲高齡婦女的失蹤通報，接下來將會確認死因，並釐清該具遺體是否為失蹤婦人。此外，秋田縣3日也出現一對親子熊先後攻擊2名男子。截至目前為止，秋田縣熊襲累計造成3人死亡、超過50人受傷，因此發布「亞洲黑熊出沒警報」。

根據《日本電視台》報導，日本一名79歲女性2日開始失蹤，警方接獲家屬報案後，立即展開大規模搜索行動，搜救人員3日上午9時許在湯澤市川連町山區發現一具遺體，經現場確認已無生命跡象。而死者疑似遭到野熊攻擊，遺體在山中被發現時已嚴重毀損，現場慘狀令人不忍，初步懷疑就是該名失蹤女性。

警方表示，「遺體損傷極為嚴重，初步研判遭到熊類攻擊的可能性相當高。」而目前正進一步確認死者身分並調查確切死因，同時加強該區域的熊類活動監控。

更令人擔憂的是，秋田縣內熊襲事件頻傳，3日上午5時30分許，秋田市住宅區也發生熊襲意外，一名65歲男性準備開車上班時，突然遭到一隻體長約1.2公尺的母熊攻擊，當時還有一隻約50公分的小熊在旁。該男性額頭遭到抓傷，所幸傷勢不重。

秋田縣大仙市一名83歲男性3日在散步途中也同樣遭熊攻擊，臉部受傷送醫治療，所幸意識清醒。

事實上，秋田縣今年熊患問題相當嚴重，根據縣府統計資料顯示，截至目前已發生3起死亡案例，超過50人因熊攻擊而受傷。由於情況持續惡化，秋田縣政府已對全縣發布「亞洲黑熊出沒警報」，呼籲民眾提高警覺。

 
11/01 全台詐欺最新數據

熊襲秋田縣日本警報日韓要聞

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

