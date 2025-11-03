日54歲警高架橋「處理車禍」失足墜谷！　滿身血慘死

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣西宮市3日上午發生警察執勤意外墜橋的死亡事故，一名54歲男警在高架橋上處理交通事故時，疑似失足從高達10公尺的橋梁墜落谷底，雖緊急送醫仍宣告不治。

根據MBS NEWS報導，兵庫縣一名54歲男警3日上午8時40分時在西宮市鹽瀨町名鹽的國道176號尼子谷橋處理交通事故時，因腳滑不慎失足墜落高架橋，傷重不治。死者隸屬於西宮警署地域第三課，事發當時與他共同執勤的同事立刻通報119，但仍未能挽回其性命。

根據調查，事故現場距離JR寶塚線西宮名鹽車站南方約400公尺處，是一座高架橋，四周環繞山林地帶。西宮市消防局北消防署表示，死者疑似是在處理交通事故過程中不慎滑倒，從橋上直接墜落至約10公尺下方的山谷中。

消防人員接獲報案後立即趕赴現場，動用繩索設備將重傷的警察從谷底救起。由於傷者出血情況相當嚴重，救護人員緊急將其送往附近醫院搶救。然而仍因傷勢過重，於同日上午10時14分在醫院內宣告死亡。

對此，警方將調查死者墜橋的詳細事發經過與原因。