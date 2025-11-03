菜心千萬別亂丟！日網友在家「種回一整顆高麗菜」　兩要素是關鍵

▲菜心留著，還能成長出一顆完整的高麗菜。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

通常在市場購買高麗菜後，剩下的菜心會被直接丟進垃圾桶，然而一般人可能不知道，剩下的菜心竟然還能重新長成一顆完整的高麗菜！日本一名網友將高麗菜菜心放進盆栽內進行「再生栽培」，經過將近半年細心照料，終於達成夢想，她細心記錄從菜心萌芽到結球的過程，並將完整影片上傳YouTube。

根據日媒《ほ・とせなNEWS》，日本網友Noringo知道「高麗菜心泡水後會長出新葉」，因此她決定從2020年8月28日開始進行種植實驗與拍攝影片，歷經158天，高麗菜心終於如期成長為一顆擁有完整葉片的高麗菜，且顏色相當漂亮，影片內不僅呈現高麗菜的生長過程，也引發網友熱烈討論，讚嘆農民辛勞與植物生命力。

Noringo表示，她早就知道將高麗菜菜心浸泡在水中可以長出新葉，但她更好奇是否能長成超市販售的完整圓球高麗菜，因此決定嘗試完整種植。她將菜心切下後讓根部淺淺接近土壤，而非完全埋入土壤中，以免未發根的部分跟著腐爛。

栽培期間，她也遇到不少挑戰，包括如何控制環境溫度與養分。隨著氣溫下降，11月開始，高麗菜生長速度變慢，若不移到室內，恐怕無法結球。此外，原本的盆栽空間有限，外層葉片逐漸枯黃，因此她定期施肥、使用植物萃取營養液，並隨著植物成長逐步換至更大盆栽。

同時，她也會修剪頂端以外的葉片，以促進健康生長。

經過158天細心照料，菜心最終成功結球，雖然尺寸不大，但完整度卻令人驚豔且感動。Noringo將其中一半高麗菜切片做成菜絲，另一半則與鹽昆布拌成料理，品嚐時她感嘆道，「採收當天的新鮮口感，脆甜多汁，與一般種植的高麗菜沒有什麼區別」。

影片發布後吸引近1430萬觀看人次，許多網友對再生栽培與家庭菜園相當感興趣，「感受到農家辛苦的偉大」、「高麗菜看起來好幸福」、「種植程序真的好繁瑣」。Noringo也表示，她很高興影片能讓更多人萌生家庭菜園的興趣，也體會到從無根菜心到結球高麗菜的生命力。

談到家庭菜園與再生栽培的魅力，Noringo分享，「從根部缺失的狀態開始栽培，可以親眼感受到植物旺盛的生命力，也能了解平時吃的蔬菜是如何慢慢長大的，非常有趣。」

她透露，未來目標是挑戰松茸的再生栽培，持續帶給觀眾驚喜與感動。