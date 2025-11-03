韓男酒駕硬闖人行道！日籍母女觀光「慘遭狠撞」　送醫不幸慘死

▲南韓首爾東大門發生酒駕，日籍觀光客慘遭撞死。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市鐘路區昨（2）日晚間發生一起酒駕肇事案件！一名30多歲男子飲酒後開車衝上人行道，撞上一對正在過馬路的日本觀光客母女，58歲母親送醫不治，38歲女兒則因骨折住院治療。警方已將肇事男子以現行犯逮捕，並依酒駕及危險駕駛致死傷罪偵辦，詳細事故原因仍在調查中。

根據韓媒《韓聯社》、《朝鮮日報》，首爾惠化警察署指出，肇事者A某為30多歲男性，2日下午10時在首爾市鐘路區東大門站十字路口酒駕，血液酒精濃度超過駕照吊銷標準（0.08%）。警方表示，A某飲酒後開車衝上人行道，撞上正在過馬路的日本母女。

這一隊從日本前往南韓旅遊的觀光客母女不幸遭酒駕撞上，其中58歲的母親送醫時已呈心跳停止狀態，最終宣告死亡，至於38歲的女兒則因膝蓋骨折等傷勢住院治療。事故發生時，A某車上無其他乘客，酒駕行駛距離長達1公里。

警方接獲報案後，立即到場處理，並將A某以現行犯逮捕。警方表示，A某目前仍處於酒醉狀態，將在律師陪同下接受偵訊。警方也安排口譯人員協助，並於2日赴醫院向受害者家屬進行調查，以了解事件細節。

首爾惠化警察署指出，A某已被依《道路交通法》酒駕及《特定犯罪加重處罰法》危險駕駛致死傷罪立案偵辦，調查結束後將向法院申請拘留。警方強調，酒駕行為造成重大傷亡，將依法嚴懲。

