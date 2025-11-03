超商連續6天多項商品「買2送2」　普發萬元ATM領現優惠再加碼

▲7-ELEVEN超商響應普發萬元，推出多項商品買2送2，還有千元放大隨取卡。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 搭上普發萬元熱潮，11月5日至11月10日限時6天，全店眾多商品「買2送2」，同時再推「1000元放大隨取卡」。另11月17日起至12月14日，到全台超過7200家7-11門市內的中國信託ATM領取普發萬元，周周有不同的小白單優惠，包含熱門商品、咖啡、日用品「買2送2、買1送1」。

▲7-11自「11月5日起至11月10日」限時6天，推出多重優惠好康。（圖／業者提供）

●「7-ELEVEN Day購物節」連續6天優惠

7-ELEVEN「7-ELEVEN Day購物節」自11月5日起至11月10日限時6天，推出多重優惠好康，全店13大類別指定商品「2件79折、4件75折」，還有眾多商品「買2送2」。

使用指定信用卡、支付工具，消費滿1,111元可現折100元，包含國泰世華、中信、玉山、富邦、台新等銀行（每卡限折2次）；聯邦與icash Pay限折3次；悠遊付、街口支付、Pi拍錢包、iPASS MONEY、台新Pay則每筆限折1次。

11月8日至11月10日加碼活動期間，憑「uniopen聯名卡」再享滿1,111元立折100元優惠，每卡最高折抵3次。

▲會員滿額送磁吸LED燈箱。（圖／業者提供）

活動期間會員單筆消費滿1,111元，再送「贈品3選1」兌換券，包含UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙1串、韓國熊津紅蔘飲3包、磁吸LED燈箱1組，皆為限量贈送，每筆交易上限5份，兌換期限至12月10日，數量有限，送完為止。

▼7-11「11月5日起至11月10日」限時6天優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●1000元放大隨取卡

7-ELEVEN自11月5日至12月31日推出「現金放大術」活動，uniopen會員購買「1000元放大隨取卡」最高可消費至1070元，並加贈 OPENPOINT50點。若一次以現金購買10張（共1萬元），最高可獲得 700元加碼購物金與500點OPENPOINT點數。

▲「1000元放大隨取卡」最高可消費至1070元，並加贈 OPENPOINT50點。（圖／業者提供）



此外，11月8日至11月10日期間，會員消費滿1111元再贈100點OPENPOINT點數，折扣與滿額贈可同時疊加，讓現金價值再升級。

11月5日至12月9日則推出「500元商品組」專案，集結食品、飲料、用品及寵物食品等多元品項，折扣最低 39折起，包括洋芋片、巧克力、口香糖、健美機能飲、瓶裝水、泡麵等多件優惠組合。購買2組以上還可再享購物節滿額贈，不論使用信用卡或現金付款皆能享受折上折，打造最超值的聰明消費。

●ATM普發現金小白單加碼

為響應普發現金，7-ELEVEN自11月17日至12月14日，在全台逾7200家門市的中國信託ATM開放領現，同步推出「小白單優惠券」活動。民眾每週領現金即可獲得限定優惠券，享受多款商品「買2送2、買1送1」超值回饋。

如11月17日至11月23日，推出大杯精品美式、精品拿鐵、可口可樂纖維+、農心辛拉麵等「買2送2」。12月1日至12月7日，有特選美式、特選拿鐵、多喝水氣泡水超值組合；此外還有自白肌保養品、我的健康日記機能飲「買1送1」等優惠。

★全支付響應普發萬元



全支付響應普發萬元，推出多項回饋活動，即日起至2025年12月31日止，民眾可將普發金儲值至「全支付帳戶」或「連結銀行帳戶」付款，全台超過30萬家合作店家，皆享筆筆3％全點回饋（1全點＝1元）；若使用國泰世華、元大、將來或華泰銀行等指定帳戶支付，再加碼3％，每人每月上限100全點，最高可享6％回饋。

▲全支付響應普發萬元推出回饋。（圖／業者提供）



同時，因應11月地價稅開徵，全支付推出繳稅加碼活動，即日起至11月30日使用「全支付帳戶」或「連結銀行帳戶」繳地價稅，不限金額即享5％全點回饋（上限100點），再疊加「繳費季」新戶3％與單筆滿2,000元再享1％活動，最高可獲得170全點回饋。民眾只要開啟全支付APP，選擇「繳費→繳稅→地方稅」，掃描三段式條碼，不到2分鐘即可完成繳納，還可享回饋。

此外，全支付也跨界合作共享車位平台USPACE，自11月1日至11月30日推出智慧出行回饋活動。會員於USPACE綁定全支付自動扣款，每筆享9％回饋（單筆上限20點，活動上限60點），使用指定銀行帳戶再加碼3％，搭配「帳戶無腦刷」再享3％，最高可達15％回饋。