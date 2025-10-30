警遭撞昏迷家屬南北奔波　暖心商旅提供免費住宿！員工加油打氣

▲警員趕現場被撞昏迷，家屬南北奔波，京都商旅免費提供住宿，分局長張耀仁（左）致贈感謝狀。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山一派出所警員，日前駕駛警用機車「趕現場」，沿途有開啟警燈、警報器，在中山北路北往南慢車道左轉長安東路，與對向直行的自小客車碰撞，導致警員陷入昏迷，住在南部的家屬在通勤、住宿方面有極大困擾，北市京都商旅總經理體恤家屬辛勞，從事發後隔天就免費提供家屬住宿，並且全力安慰蔡姓警員家屬。

警方調查，中山分局中山一派出所7月12日凌晨接獲110通報，表示有糾紛案件需要警員「緊急」前往，32歲的警員蔡汶融認為事態緊急，立刻開啟警報器及警示燈前往現場，與47歲陳姓運將駕駛的多元計程車相撞，整個人彈飛後倒地不起，緊急送醫後目前仍陷入昏迷狀態，直至今日仍在醫院接受相關治療以及照護。

▲蔡姓警員趕現場被撞昏迷，目前仍在醫院接受治療。（圖／翻攝臉書《中山分局波麗士》）

警員被撞昏迷事件發生後，警方也通知住在彰化的家人北上探視，但因為住宿以及交通，造成家屬極大困擾，京都商務旅館的徐總經理聽聞此事，立刻從事發後隔天就無償提供旅館房間給蔡汶融的家屬使用，讓家人可以免受舟車勞頓之苦，全心全意照顧昏迷的蔡姓警員。

家屬在旅館住宿期間，店裡的員工都會鼓勵、給予警員家屬溫暖，讓身心俱疲的家屬備感窩心，直到10月29日為止，已經過了116天，此舉也讓北市警局中山分局表示感謝，分局長張耀仁29日前往京都商旅表達感謝之意，並致贈感謝狀。

張耀仁表示，對於外界體恤警察辛勞，支持及愛護警察深表謝意，不僅是物質上的協助，更是精神上的支持，讓同仁與家屬感受到強而有力的後盾；分局同仁一定會繼續秉持專業與使命，堅守崗位，守護中山區居民的安全。