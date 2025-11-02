　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

德克士炸雞回歸板橋！「新埔門市」明開幕　優惠一次看

▲▼德克士板橋新埔門市。（圖／業者提供）

▲德克士板橋新埔門市明天開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

經營11年的「德克士脆皮炸雞」板橋南雅門市今年10月才因租約到期熄燈，業者看中捷運新埔站人流商機，全新「新埔門市」，明（3）日正式開幕，消費288元就送限量保冷袋，再祭限時1個月優惠餐點，全台門市同慶好康，快閃1天「開幕限定炸雞套餐」只要128元。

德克士「新埔門市」，鄰近捷運新埔站4號出口，明天開幕，開幕當天凡消費滿288元即可獲限量「保冷袋」1個，限量100份、送完為止；12月3日前單筆滿288元再送「香酥脆雞堡0元兌換券」1張。

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／業者提供）

▲新埔門市限時可享6塊炸雞桶餐限時下殺64折。

明天起至11月16日，新埔門市加碼推出「開幕限定炸雞套餐」，內含咔滋脆皮炸雞1塊+紫金QQ球1份+檸檬Light1杯，現打69折特價只要128元；11月17日至12月3日還有「6塊炸雞桶餐特價288元」。

不住新埔附近不用扼腕，明天全門市則同步可享「開幕限定炸雞套餐」優惠，限時1天，民眾不要錯過。

●德克士板橋新埔門市
地址：新北市板橋區文化路二段16號

▲八和燒肉台中店。（圖／記者黃士原攝）

▲米其林指南推薦餐廳「八和和牛燒肉專門店」插旗台中。（圖／記者黃士原攝，下同）

台中饕客不能錯過米其林指南推薦餐廳「八和和牛燒肉專門店」最新開幕的台中店。台中店同樣融合日本和牛與在地元素，推出限定料理「八和香米生牛肉」、「麻薏生牛肉最中餅」。

業者表示，「八和香米生牛肉」將生和牛肉以油蔥調味，底層是略帶微微焦香的酥炸米糕棒，再以香菜苗點綴，隨餐並附上東泉辣椒醬滴管，食用時擠在肉上面，鹹甜微辣的醬香，突顯生和牛的鮮美。

「麻薏生牛肉最中餅」，則用酥脆的日式最中餅作為外殼，集結和牛生牛肉、麻薏凍、鬆軟地瓜泥、酥炸吻仔魚乾等元素。

▲八和生牛肉手捲。

隨著台中店的開幕，八和和牛燒肉信義安和店、敦北店也同步推出升級版菜單，其中最具代表性的「八和經典雙人套餐」延續經典，由本日和牛拼盤為主角，搭配「八和生牛肉手捲」、「八和金鑽燒」、「八和香米生牛肉」、「涮和牛牛肉湯」等品項。

▲八和香米生牛肉。

八和和牛燒肉以台中店餐廳採2層樓空間規劃，全店共提供66席座位，1樓是L型吧台座位，以及半開放式卡座，2樓則採全包廂設計，提供可容納4至10人的8間包廂，保障用餐的隱密性。

【你可能也想看】

►肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周
►必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩 
►Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」復刻回歸　加碼吃限量新口味

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
撞擊畫面曝！新竹夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡
大崩盤來臨？　《富爸爸》作者警告：數百萬人血本無歸
停車格裡被檢舉！一堆人吞「1200元罰單」　駕駛愣：難怪被罰
克蕭高舉生涯第3冠引退：無法寫出更好的劇本了
粿粿認「跟王子有踰矩行為」！　律師勸1事別亂做

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

德克士炸雞回歸板橋！「新埔門市」明開幕　優惠一次看

2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

蝦皮金選獎圓滿落幕　百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

全聯超過300商品「買1送1」　雙11限量爆殺品1元、11元、21元開搶

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

德克士炸雞回歸板橋！「新埔門市」明開幕　優惠一次看

2大外送平台「11月優惠」出爐　五桐號、達美樂買1送1

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

蝦皮金選獎圓滿落幕　百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

全聯超過300商品「買1送1」　雙11限量爆殺品1元、11元、21元開搶

獨家／GD點讚他們影片！台灣兄妹被邀入大巨蛋　媽媽震撼：奇蹟發生

爸颱風搶修電線桿…目睹同事「被高壓電電到」　女星心疼曝後遺症

多數肺癌確診已晚期　醫籲「2大高風險族」可免費篩檢

高雄捷運紅線美食地圖！必喝超濃芋頭西米露、膠質滿滿銷魂滷肉飯

中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

《入青雲》盧昱曉是誰？低調富二代、時尚高材生「初戀臉」韓網也熱議

涵碧樓、力麗溫德姆酒店線上旅展起跑　11/24、11/17前各有優惠

陸網友通報「野狼出沒」　官方動員抓捕：是流浪狗

劉嘉玲結婚17年：就不想生小孩　張柏芝不逼婚兒子「不關我的事」

消費熱門新聞

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

好市多「黑五購物節」11/24登場　資深會員免費吃烤雞、披薩

好市多雙11「連7天300品項特價」

摩斯漢堡「4大新品」開賣

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

2大外送平台11月優惠出爐

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊

New Balance攜手30位跑步女孩！奔向21公里賽道

酷澎「火箭跨境」美國保健品限時5折

德克士炸雞板橋新店明開幕

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」　全聯新推7款起司甜點麵包

補鈣再突破！一開即飲的「高端鈣飲」　解鎖更好吸收、不卡喉的補鈣新選擇

全家限3天咖啡「買2送2」今開賣

更多熱門

相關新聞

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

法國百年烘焙名店「PAUL Taiwan」每年限定「草莓千層派買1送1」回來了，11月9日起限時3天於全門市開跑，各店每日數量有限、售完為止。

2大外送平台11月優惠出爐

2大外送平台11月優惠出爐

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

TABLEAU新菜單集結人氣菜色

TABLEAU新菜單集結人氣菜色

摩斯漢堡「4大新品」開賣

摩斯漢堡「4大新品」開賣

關鍵字：

美食情報美食雲德克士脆皮炸雞八和和牛燒肉專門店

讀者迴響

熱門新聞

快訊／道奇世界大賽二連霸

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

「護理師女神」謝侑芯飯店浴缸昏迷！黃明志CPR搶救不治

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

「華城殺人魔」李春才姦殺14人性侵30人　前妻首現身：為何沒殺我

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

范姜彥豐哥哥是牙醫！　兄弟高顏值同框照曝光

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面