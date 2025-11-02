德克士炸雞回歸板橋！「新埔門市」明開幕　優惠一次看

▲德克士板橋新埔門市明天開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

經營11年的「德克士脆皮炸雞」板橋南雅門市今年10月才因租約到期熄燈，業者看中捷運新埔站人流商機，全新「新埔門市」，明（3）日正式開幕，消費288元就送限量保冷袋，再祭限時1個月優惠餐點，全台門市同慶好康，快閃1天「開幕限定炸雞套餐」只要128元。

德克士「新埔門市」，鄰近捷運新埔站4號出口，明天開幕，開幕當天凡消費滿288元即可獲限量「保冷袋」1個，限量100份、送完為止；12月3日前單筆滿288元再送「香酥脆雞堡0元兌換券」1張。

▲新埔門市限時可享6塊炸雞桶餐限時下殺64折。

明天起至11月16日，新埔門市加碼推出「開幕限定炸雞套餐」，內含咔滋脆皮炸雞1塊+紫金QQ球1份+檸檬Light1杯，現打69折特價只要128元；11月17日至12月3日還有「6塊炸雞桶餐特價288元」。

不住新埔附近不用扼腕，明天全門市則同步可享「開幕限定炸雞套餐」優惠，限時1天，民眾不要錯過。

●德克士板橋新埔門市

地址：新北市板橋區文化路二段16號

▲米其林指南推薦餐廳「八和和牛燒肉專門店」插旗台中。（圖／記者黃士原攝，下同）

台中饕客不能錯過米其林指南推薦餐廳「八和和牛燒肉專門店」最新開幕的台中店。台中店同樣融合日本和牛與在地元素，推出限定料理「八和香米生牛肉」、「麻薏生牛肉最中餅」。

業者表示，「八和香米生牛肉」將生和牛肉以油蔥調味，底層是略帶微微焦香的酥炸米糕棒，再以香菜苗點綴，隨餐並附上東泉辣椒醬滴管，食用時擠在肉上面，鹹甜微辣的醬香，突顯生和牛的鮮美。

「麻薏生牛肉最中餅」，則用酥脆的日式最中餅作為外殼，集結和牛生牛肉、麻薏凍、鬆軟地瓜泥、酥炸吻仔魚乾等元素。

▲八和生牛肉手捲。

隨著台中店的開幕，八和和牛燒肉信義安和店、敦北店也同步推出升級版菜單，其中最具代表性的「八和經典雙人套餐」延續經典，由本日和牛拼盤為主角，搭配「八和生牛肉手捲」、「八和金鑽燒」、「八和香米生牛肉」、「涮和牛牛肉湯」等品項。

▲八和香米生牛肉。

八和和牛燒肉以台中店餐廳採2層樓空間規劃，全店共提供66席座位，1樓是L型吧台座位，以及半開放式卡座，2樓則採全包廂設計，提供可容納4至10人的8間包廂，保障用餐的隱密性。