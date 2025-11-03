台中縱火嫌「正面曝光」！偷內褲種殺機　17歲少女葬身火窟

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市烏日區五光路一處民宅今(3日)凌晨2時許傳出火警，造成17歲女兒死亡、50歲母親吳婦重傷。警方調查，涉嫌縱火的許姓男子(64歲)因偷竊內衣褲遭逮，導致屋主拒絕續租要求其搬離，許疑似因此懷恨在心，3日凌晨駕車以倒車方式衝撞、並縱火釀成慘劇。稍早許嫌在警方的戒護下走出醫院，面對媒體詢問為何縱火均不發一語。

▲許嫌稍早在警方戒護下離開醫院，前往派出所進行訊問。（圖／民眾提供）

據了解，被害人為林姓一家6口，該屋為林男的母親所有，林母同時也是許嫌的房東。而林男居住在母親名下房屋，住家就在許嫌租屋處隔壁；林男的胞兄表示，弟弟與吳婦婚後生下3個兒子，但因想要女兒，因此又拚了第四胎生下么女，是家中的掌上明珠。

而涉嫌縱火的許嫌約在20年前向林男的父親承租房屋，與妻女同住，多年來與林家6口相安無事，許嫌租約原本於去年7月到期，但由於已經承租許久，到期後林家也未急著續約，未料今年初林家及發現許嫌行為怪異，經常在家門前徘徊，裝設監視器後才發現，許嫌竟然涉嫌偷竊林家么女的內衣褲，還一度將私密衣物帶回租屋處約1小時、再悄悄掛回去。

林家人發現許嫌變態行徑後，立即前往派出所報警，提告許性騷擾，同時要求許嫌退租搬離，但卻遭到許嫌強烈拒絕。後兩家因此結怨，許嫌多次騷擾林家，不但拿著鐮刀走來走去，還曾在半夜燃燒物品引發驚擾。近日林家也與許嫌打官司，盼能強制退租、收回房屋，未料今凌晨許嫌即駕車縱火奪命。

警方獲報後立即鎖定許嫌身分，並於環東路一帶將其逮捕，但許嫌情緒激動，且疑似自戕受傷，因此警方先行將其送醫治療，無生命危險；稍早許嫌在警方戒護下走出醫院，頭戴鴨舌帽、口罩，面對記者追問「為什麼縱火？」許嫌不發一語，快步搭上警車離開。

▼許嫌先以倒車方式衝撞林家大門堵死逃生出口，後縱火釀成1死1傷。（圖／記者白珈陽翻攝）