上銀行領4000元失敗暴怒　南投婦激動亮菜刀！警安撫解圍

記者高堂堯／南投報導

一名李姓婦人今天中午前往埔里鎮合作金庫欲提款時發生問題、導致提領失敗，突然暴怒並將取出隨身攜帶的菜刀打算自傷；警方獲報後前往制止婦人、扣得該把刀械，訊後將婦人函送法辦，化解一場虛驚。

▲一名婦女持刀闖入合作金庫。（圖／翻攝「記者爆料網」，下同）

埔里警分局表示，今天中午1時許接獲通報，得知埔里鎮中山路二段299號合作金庫發生一起女性民眾持刀案件，員警隨即迅速到達現場，發現該名婦人情緒激動、以右手持菜刀坐在銀行門口旁的座椅，畫面驚悚；員警立刻與婦人進行溝通，待其情緒較為平穩、將菜刀放回斜背包內後，警方隨即管束其行動，並當場扣得菜刀1把，並將李民帶返派出所調查。

初步調查，該民眾為李姓女子，今天前往合庫欲提款4000元，卻發現其帳戶已銷戶、無法成功提領，一時心有不甘而衝動取出其隨身斜背包內的菜刀、作勢自殘洩憤，合庫襄理見狀，立即通報請警方前往處理；警方並通知李民家屬到場協助調查，全案依違反《社會秩序維護法》相關規定，函送偵辦。

埔里分局呼籲，民眾於公共場所應理性處理個人事務，切勿因情緒失控而有危及自身或他人安全的行為；警方對於任何危害社會秩序的行為，將依法嚴正執法，以維護社會安寧與民眾安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995