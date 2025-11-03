　
大陸 大陸焦點 特派現場

中共整治「裸官」　港媒：子女移居國外者一律調整崗位

▲▼大陸全國政協常委會第十四次會議10月31日在北京開幕。（圖／翻攝政協官網）

▲大陸全國政協常委會會議。（圖／翻攝政協官網）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國政協常委會第十四次會議前天閉幕，一口氣宣佈前中國人民銀行行長易綱等9人「不再擔任」全國政協專門委員會副主任，堪稱「史無前例」。港媒指出背後玄機在於，中共官方大力整治「裸官」，中央領導人的直系親屬不得留在國外。

此外，前中共中央組織部副部長傅興國免去全國政協文化文史和學習委員會副主任職務並接受其辭去委員，港媒《星島頭條》也認為「頗為蹺蹊」。報導指，官方發佈的新聞稿仍稱「傅興國同志」，而且是「辭去委員」，相信是安全著陸，內部處理。

易綱不再擔任大陸全國政協經濟委員會副主任，其他8名不再擔任全國政協專委會副主任的包括：原國務院發展研究中心副主任張軍擴、原農業農村部副部長張桃林、原上海交通大學校長張傑、自然資源部原副部長曹衛星、原最高檢察院副檢察長陳國慶、原廣東省政協主席王榮、原國台辦副主任陳元豐、中國僑聯原副主席隋軍。

報導提到，退休省部級高官擔任全國政協專委會領導，本是一種慣常安排，極少屆中「不再擔任」，而且一次過9人。9人當中，易綱、王榮是正部級，與張桃林、張傑、曹衛星等都是全國政協常委。值得注意的是，他們的全國政協常委或委員的職務仍然保留。

《星島頭條》引述知情者透露，中共十八大之後，官方大力整治「裸官」，對配偶已移居國外，或者沒有配偶，子女均已移居國外的官員，一律調整崗位。中央領導人的直系親屬不得留在國外。

報導指，近年，大陸從維護國家安全的高度考慮，進一步要求在國外留學的省部級幹部子女，畢業半年之後必須回國，否則父母調整領導崗位。據報，上述9名高官有的子女已在當地扎根，不願回國。

例如，易綱本身就是海歸派，曾在美國大專院校任教，有傳其子在美國出生、成長。不久前，上海一名59歲的女副市長被免職，盛傳也是因為子女不願回國。

