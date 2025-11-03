交友App約吃飯變調！妹子慘遭強吻胸　他嘴硬辯「按摩」DNA打臉

▲林姓男子用交友軟體結識1名成年女子，2人相約到旅館用餐，林男竟獸性大發猥褻對方。（示意圖／Unsplash）

記者黃有寧／台北報導

北市林姓男子透過交友軟體認識一名成年女子，雙方相約在旅館內用餐。席間林男以「幫忙按摩」為由接近對方，並口口聲聲保證「不會做讓妳不舒服的事」。未料，他卻趁機伸出狼爪，強行親吻、吸吮女子胸部等猥褻行為得逞。女子事後報警提告，士林地檢署偵結，依《刑法》強制猥褻罪將林男提起公訴。

今年5月某日晚間，林男透過交友軟體邀小芬（化名）至旅館房間用餐。小芬抵達後，2人先閒聊並享用餐點，氣氛一度融洽。林男隨後以「純按摩」為由提議幫她放鬆，還不斷強調「絕不會違反妳的意願」，取得小芬同意後，開始替她按摩背部、腿部及腰部。

未料，林男竟突然獸性大發，趁小芬趴臥時壓住她的身體，徒手抓住胸部並親吻耳後。小芬當下以言語與身體掙扎拒絕，但林男仍不罷手，硬是將她翻正，解開洋裝鈕扣、拉下內衣吸吮胸部，甚至掀起長裙意圖進一步猥褻。小芬奮力掙脫後衝出房間，立刻前往派出所報案。

警方接獲報案後，傳喚林男到案說明。他辯稱只是「純按摩」，並否認有任何猥褻行為。不過，警方看雙方訊息紀錄，發現林男在事後曾傳訊息給小芬道歉，內容寫道：「如果讓你不舒服的地方，我很抱歉，對不起。」

檢警進一步勘驗2人交友軟體對話，發現林男曾傳訊息表示「如果不是有過親密行為，我真的會很不自在」、「我一定要過了那關，才能真正信任另一個躺在身邊的人」，顯示他對「親密行為」有強烈企圖。

除被害人指控外，檢警也調閱她與友人間的對話紀錄，確認她事發後立即向朋友訴說遭猥褻過程。另經鑑定，其外套胸前內側檢出男性Y染色體，DNA型別與林男相符。

檢察官綜合被害人陳述、對話紀錄與DNA比對結果，認定林男違反對方意願進行猥褻行為，依《刑法》強制猥褻罪將他起訴。至於被害人另指控林男強制性交未遂部分，因林男否認犯行且無積極證據證明已著手性交，不另為不起訴處分。

