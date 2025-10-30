分手後開啟新人生？她玩遍9款交友App寫出神級分析圖　網狂推這款…

生活中心／綜合報導

最近 Threads 上有位女網友 PO 出一張超詳細的「交友軟體分類圖」，把自己失戀後狂玩 9 款交友 App 的心得，歸納成一張思維導圖。從「海歸多」到「純聊天」，每個分類都配上犀利又中肯的評語，引發網友熱烈轉發。

這位網友表示，自己剛宣布分手後朋友立刻勸她「去玩交友軟體走出傷痛」，於是她開啟了為期數週的「實測人生」。

圖中她把交友軟體分成五類：

• 海歸多型：像 CMB、Bumble，「很多海歸，但也不知道在聊啥」。

• 認真約會型：SweetRing、柴犬，「滿多不錯職業的人在上面，認真居多」。

• 年下型：Omi、探探，「年紀偏低、學生弟多」。

• 約跑型：JustDating（JD）、Tinder，「快速約跑體質，天冷想抱抱就用」。

• 純聊天型：shosho，「可以當筆友聊天，但不太適合找對象」。

不少人留言笑稱這張圖「根本交友界畢業論文」，也有人說「分析得比我人生還清楚」。

這位女網友同時分享，最近在 SweetRing 認識了幾位條件極好的男生，「有體面的工作、懂生活品味，約會會先訂好餐廳、聊天有內容、全程紳士」。她坦言：「跟他們約會真的很舒服、很愉快，但也因為太『正確』，反而覺得少了火花。」

於是她開始思考，怎麼從「完美的約會對象」再往前一步。

她在文中也提出三個讓感情升溫的小技巧：

1. 分享小缺點：像是「我超路痴，上次在信義區還迷路」，展現真實感。

2. 創造共同秘密：例如一起去某家「只有我們知道的小店」。

3. 讓對方為妳付出：請他幫個小忙，增加心理投資感。

一句話總結：「當雙方條件都很好時，決勝點不再是條件，而是情緒連結。」

而在她的分析中，JustDating（JD） 則代表另一個極端。她形容 JD 是「快速約會體質，天冷想抱抱就用」，強調的是即時互動與氛圍感。網友們對 JustDating（JD） 的評價幾乎一致——節奏快、互動強、配對容易上手。

不少使用者也表示「在 JD 聊天不用鋪太多梗，很快就有人邀出來吃飯。」，JD 的滑卡與發起約會廣播功能，確實能快速配對、聊天節奏快，很適合「想先多聊聊、互相取暖」的人。整體來看，JD 的社群氛圍更像一個「放鬆玩、先認識再說」的空間，對失戀後想快速重拾社交感的人來說，是一個能讓人重新感受到溫暖與被喜歡的地方。

在她的分手貼文底下，留言區幾乎變成「分手快樂」大會。有人鼓勵她：「下個更好」、「SweetRing 上真的很多好人」，也有人戲稱：「快開課」。

在她的文字裡，SweetRing 代表的是穩定與安全感；JD 則象徵重新找回熱度與即興的勇氣。對現代人來說，交友軟體不再只是戀愛的工具，更像是一面鏡子——讓人重新看見自己在關係裡想要什麼、缺少什麼。