大陸 大陸焦點 特派現場

異瞳白貓被抓去燉「龍虎鳳」　佛山餐廳：只是幫忙加工一下

▲▼異瞳白貓被抓去燉「龍虎鳳」　佛山餐廳：只是幫忙加工一下。（圖／翻攝微博）

▲佛山一家餐廳公然宣傳「龍虎鳳」。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣東佛山一家餐廳近日被爆料宰殺活貓，烹製「龍虎鳳」菜品。最扯的是，該間餐廳還在社群平台上發文炫耀，上傳貓咪被關在籠子裡的照片，寫下「喵喵喵到貨，這種天氣來煲『龍虎鳳』簡直太好了！」

「龍虎鳳」是廣東一道極具爭議的傳統菜品，「龍」為蛇、「虎」為貓（也有一說為果子貍）、「鳳」為雞，嗜吃該道菜品的食客認為，這三種動物對身體非常有益，適合秋冬進補。

根據《紅星新聞》報導，爆料網友發出的截圖顯示，佛山餐廳「蝦記私房菜」發出宣傳「龍虎鳳」的微信朋友圈貼文中，還附上一張照片，裡面有兩隻貓被關在籠子裡面，其中一隻為異瞳白貓、一隻為黑白貓。

有網友潛入飯店調查，已經找不到活貓的蹤跡，老闆聲稱店裡沒有貓，只有自己家裡養的幾條狗，令網友懷疑幾隻貓咪已經遭遇不測。

▼白貓不知所蹤，疑似已遭遇不測。（圖／翻攝微博）

▲▼異瞳白貓被抓去燉「龍虎鳳」　佛山餐廳：只是幫忙加工一下。（圖／翻攝微博）

事件爆發之後，「蝦記私房菜」隨即暫停營業，但更詭異的是，店家在注意到輿論後出面澄清的說法竟是，「大家誤會了，是朋友自己家養的。我們只是幫忙加工了一下！」似乎認為代客煮貓是相當平常的事。

佛山市南海區市場監管局10月31日證實，已經接到投訴，相關部門正在調查中，有結果會通知。

報導中提到，雖然中國大陸尚未透過法律禁止食用貓肉，但2020年5月農業農村部發出的公告《國家禽畜遺傳資源目錄》中，把貓狗排除在可食用動物目錄外，其不屬於養殖禽畜。

另外，西北政法大學刑事法學院教授、中國法學會食品安全法治研究中心西安分中心主任舒洪水在接受《澎湃新聞》訪問時也直言，國家屠宰檢疫相關部門制定了專用規範，並沒有關於貓狗肉的屠宰檢疫規程，「貓狗屠宰是百分之百的私屠濫宰。目前在市場中流通的貓狗肉既無集中宰殺環節，也沒有強制的檢疫程序，其背後蘊含著嚴重的食品安全隱憂。」

▲▼異瞳白貓被抓去燉「龍虎鳳」　佛山餐廳：只是幫忙加工一下。（圖／翻攝微博）

10/31 全台詐欺最新數據

