3百年信仰傳承　六堆忠勇公王滿月慶人情滿堂

▲六堆忠勇公王金身安座圓滿滿月在六堆忠義亭舉行隆重慶典。（圖／林育先提供）

記者陳崑福／屏東報導

為慶賀六堆忠勇公王金身安座圓滿滿月，信徒大德齊聚六堆忠義亭舉行隆重慶典，場面莊嚴熱鬧。活動以「敬老尊賢、共沐神恩」為主題，特邀六堆80歲以上長者參與祈福儀式，現場分送長壽麵線與平安福袋，洋溢溫馨笑語與濃厚人情，展現地方信仰傳承與敬老精神並行的深厚意涵。

六堆忠勇公王信仰流傳已有三百年歷史，是地方上重要的精神寄託與守護象徵。此次新塑忠勇公王、晴耕武將軍、雨讀文將軍金身，並恭請高山巖福德正神、慈鳳宮阿猴媽、千里眼將軍、順風耳將軍座鎮大殿，旨在延續並發揚忠勇公王、伯公、媽祖護民的精神。六堆忠義亭管理委員會表示：「忠勇公王一生忠義，庇佑鄉里。在其金身圓滿滿月的吉時，委員會首先想到的就是邀請為社區奉獻一生的長者們。他們的智慧與福澤，是我們社區最寶貴的資產與榮耀。」

六堆忠勇公王滿月慶典在祥和的八音聲中拉開序幕。主祭者率眾信虔誠上香、獻花果，恭讀祝禱文，祈願在忠勇公王的庇佑下，風調雨順、國泰民安、地方興旺。隨後，活動進入最高潮——「敬老祈福儀式」。白髮蒼蒼、精神矍鑠的長者們，在家屬或志工的陪同下，依序接受主辦單位致贈的「忠勇公王長壽麵線」與「平安福袋」，長者們臉上洋溢著幸福與感動的笑容。

高齡96歲的李興松阿公開心地說：「活到這麼大歲數，第一次參加神明的滿月慶，還這麼熱鬧，感覺自己更有福氣、更年輕了！」94歲李國和前鄉長、潘春富前農會常務監事、陳照富老師等都非常高興的參加忠勇公王的滿月慶，有些老長輩們都說以前還在這裡上課，一些難忘的回憶，漸漸浮現出來，特別感謝委員會用心邀請長者參與，現場也安排了吃湯圓、贈送百年大醮紀念帽、紀念毛巾及紅粄、麻油麵線，讓長者們在享受美食的同時，也能與鄰里老友們話家常，共度一個充滿歡笑與祝福的一天。

六堆忠義亭管理委員會強調，此次活動不僅是一場宗教慶典，更是一場深具社會意義的社區活動。透過信仰的力量，凝聚社區意識，並將關懷化為實際行動，傳遞尊老敬老的核心價值。相信在忠勇公王的見證下，這份忠勇精神與敬老美德將代代相傳，持續照耀這片土地。

六堆忠勇公王為當地重要信仰神祇，以其忠誠、勇敢、護國佑民的事蹟深受敬仰，是所有信眾心中最重要的地方守護神。