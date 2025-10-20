　
地方 地方焦點

「做工人ㄟ愛」撐起希望家園！　職安促進會捐材料費力挺修繕弱勢家庭

▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為支持基層勞工投入公益修繕、關懷弱勢家庭，台南市政府勞工局20日在南門勞工育樂中心舉辦「做工行善團經驗分享交流」，邀請修繕與義剪團隊齊聚一堂，並由南方講堂創辦人王美霞擔任講座主講。

▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

現場全國營造業職業安全衛生促進聯合總會及營造業南區職業安全衛生促進會共同捐贈修繕材料費，實際行動支持「做工人ㄟ愛」，為弱勢家庭撐起希望家園。

▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局指出，做工行善團長期協助職災勞工及弱勢家庭進行房屋修繕、義剪服務，落實市長黃偉哲推動的「希望家園」政策。此次交流活動邀集南區職安促進會會長、新舜營造董事長張昭鎭、森榮營造董事長楊芳銘、堃成營造公司代表朱伯勛等多位產業領袖與志工夥伴參與，展現營造業對社會責任的具體實踐。

▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

其中，新舜營造董事長張昭鎭表示，丹娜絲風災襲台後，「舜立修」小組立即以臨時編制投入家園重建，雖南區職安促進會原本並不涉及社福救助領域，但經討論後仍決議將災後結餘款全數捐贈做工行善團，希望「讓愛延續，讓更多人感受到被扶持的力量」。

▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

講座由做工行善團副團長、南方講堂創辦人王美霞主講，她語氣樸實卻感動全場，提到修繕志工不求宣傳，卻用汗水守護城市角落；義剪志工則用剪刀陪伴孤寂與貧困，「做工人ㄟ愛，就是用自己的專業做別人的靠山」，她強調公益不只是修房，更是修補人心。

▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，感謝全國與南區職安促進會熱心相挺，此次捐贈不僅幫助弱勢家庭翻修家園，也為台南打造更安全、更有溫度的生活環境。他說，未來將持續結合工會、企業與社會力量，讓「希望家園」不只是願景，而是可以住、可以依靠的真實所在。

▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

10/21 全台詐欺最新數據

台南做工行善團出動！助後壁、關廟、安南弱勢家庭修繕家園

台南做工行善團出動！助後壁、關廟、安南弱勢家庭修繕家園

為落實台南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，台南市勞工局持續推動「做工行善團」弱勢勞工家庭修繕行動，結合工會與民間力量，以專業與愛心修復受損房屋，本週志工分別前往後壁區、關廟區及安南區投入修繕，用汗水與技術為弱勢家庭補上最堅固的屋頂。

響應世界糧食日　中市食物銀行舉辦園遊會

響應世界糧食日　中市食物銀行舉辦園遊會

東港警+直播主+下廍發展協會關懷弱勢

東港警+直播主+下廍發展協會關懷弱勢

紅包月餅送暖心 警攜青商會、里長慰問弱勢家庭

紅包月餅送暖心 警攜青商會、里長慰問弱勢家庭

中秋送暖！台江警友會攜手安南區捐助350戶弱勢家庭

中秋送暖！台江警友會攜手安南區捐助350戶弱勢家庭

關鍵字：

希望家園職安促進會材料弱勢家庭

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

表面溫和實則非常固執三大星座！

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

