「做工人ㄟ愛」撐起希望家園！　職安促進會捐材料費力挺修繕弱勢家庭

▲營造業職安促進會捐贈修繕材料費力挺做工行善團，支持弱勢家庭房屋修繕。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為支持基層勞工投入公益修繕、關懷弱勢家庭，台南市政府勞工局20日在南門勞工育樂中心舉辦「做工行善團經驗分享交流」，邀請修繕與義剪團隊齊聚一堂，並由南方講堂創辦人王美霞擔任講座主講。

現場全國營造業職業安全衛生促進聯合總會及營造業南區職業安全衛生促進會共同捐贈修繕材料費，實際行動支持「做工人ㄟ愛」，為弱勢家庭撐起希望家園。

勞工局指出，做工行善團長期協助職災勞工及弱勢家庭進行房屋修繕、義剪服務，落實市長黃偉哲推動的「希望家園」政策。此次交流活動邀集南區職安促進會會長、新舜營造董事長張昭鎭、森榮營造董事長楊芳銘、堃成營造公司代表朱伯勛等多位產業領袖與志工夥伴參與，展現營造業對社會責任的具體實踐。

其中，新舜營造董事長張昭鎭表示，丹娜絲風災襲台後，「舜立修」小組立即以臨時編制投入家園重建，雖南區職安促進會原本並不涉及社福救助領域，但經討論後仍決議將災後結餘款全數捐贈做工行善團，希望「讓愛延續，讓更多人感受到被扶持的力量」。

講座由做工行善團副團長、南方講堂創辦人王美霞主講，她語氣樸實卻感動全場，提到修繕志工不求宣傳，卻用汗水守護城市角落；義剪志工則用剪刀陪伴孤寂與貧困，「做工人ㄟ愛，就是用自己的專業做別人的靠山」，她強調公益不只是修房，更是修補人心。

勞工局長王鑫基表示，感謝全國與南區職安促進會熱心相挺，此次捐贈不僅幫助弱勢家庭翻修家園，也為台南打造更安全、更有溫度的生活環境。他說，未來將持續結合工會、企業與社會力量，讓「希望家園」不只是願景，而是可以住、可以依靠的真實所在。