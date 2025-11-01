　
    • 　
>
社會焦點

寫《天堂》外卦封神！天才工程師搞詐收押　盼交保照顧病母被打臉

▲幫東南亞詐團架站詐騙民眾的工程師黃鶴樓。（圖／記者張君豪翻攝）

▲幫東南亞詐團架站詐騙民眾的工程師黃鶴樓（右二）。（圖／記者張君豪翻攝）

記者葉品辰／台北報導

刑事局與美國國土安全調查署（HSI）台北辦事處跨國合作，今(2025)年8月破獲一起以假投資網站詐騙台灣民眾的重大案件，查出該集團主嫌竟是有「天才工程師」之稱的男子黃鶴樓。黃至少被查出與4件詐騙案有關，其中一件被台中地院依加重詐欺罪判處6年8月徒刑，全案目前上訴台中高分院審理中，黃鶴樓近日聲請撤銷羈押，主張自己已全數認罪、態度良好，有「相當高資訊技術職能」，無逃亡之虞，希望交保照顧病母，但遭法官駁回。

警方指出，黃鶴樓於2024年3月前加入Telegram暱稱「愛」的詐騙集團，負責設計、開發並維護假投資網站運作。這些網站外觀與一般投資平台相似，具備入金、出金及投資標的漲跌顯示等功能，實際上卻是詐團用來誘騙被害人轉帳或購買虛擬貨幣的「假投資、真詐騙」網站。黃每製作一個網站可獲5萬元開發費，每月另收5萬元維護費，若網站遭封鎖，更可再收1萬元更換網址費。

▲警方宣布破獲以工程師黃鶴樓為首的投資詐騙網站架設集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲幫東南亞詐團架站詐騙民眾的共犯，系統商梁男。（圖／記者張君豪翻攝）

詐團成員先在臉書、IG等社群平台張貼投資廣告，引導民眾加入LINE群組，並安排俗稱「炒群機手」的成員假扮投資人留言互動，營造投資獲利的假象。被害人誤信後依指示操作詐騙網站，依序匯款或轉出虛擬貨幣泰達幣（USDT），金流最後被層層轉匯、難以追查。若受害者意識到情況不對報案、網站被165反詐騙中心封鎖後，黃鶴樓與技術團隊還會迅速更換相似網址，讓詐團得以持續行騙，甚至通知被害人「網址更新」，繼續誘騙加碼投資。

全案曝光後，警方與美方合作調取網站IP與註冊資料，分別於今年1月、4月及5月在北部地區執行三波查緝行動，逮捕黃鶴樓與金主吳姓男子、系統商梁姓男子等人，進而查出該集團從2024年起共製作逾700個假投資網站，導致全台218人受害、損失金額逾億元。

據了解，黃鶴樓早年是遊戲界的知名技術人員，曾為《天堂》撰寫外掛程式、代理日商萬代限量遊戲商品，後來創立遊戲設計工作室，卻因市場競爭激烈、開銷龐大而陷入財務危機。為彌補虧損，他轉行製作博弈遊戲，並在金主吳男介紹下接觸詐團網站建置業務。黃一度認為這是資訊開發的新「藍海」，每日接單維護三、四百個網站，收入動輒上百萬。

▲警方宣布破獲以工程師黃鶴樓為首的投資詐騙網站架設集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局與美國國土安全調查署（HSI）台北辦事處跨國合作，循線查獲新北市土城一處詐騙機房。（圖／記者張君豪翻攝）

台中地院審理時，黃坦承犯行，並協助警方指認上游，法官考量他與部分被害人達成調解，由女友代為賠償，仍依加重詐欺罪判處6年8月徒刑，全案目前上訴台中高分院審理中。黃鶴樓近日聲請撤銷羈押，主張自己已全數認罪、態度良好，案發前開設資訊公司多年，有「相當高資訊技術職能」，且身為長子獨自扶養年邁母親，願受法律制裁、早日服刑出獄，負擔起家中經濟及和解責任，因此無逃亡之虞，盼以限制出境、出海及定期報到代替羈押。

然而二審法官審酌後認為，黃與詐團長期合作、掌握詐騙核心技術，曾多次涉入洗錢與詐欺案，被害人眾多，顯有反覆實施之虞，駁回其聲請、繼續羈押。

10/30 全台詐欺最新數據

434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

