社會 社會焦點 保障人權

「我趕時間要救人」台中女騎士違規遭攔　意外保住老本

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前在路口攔下騎車橫衝直撞的72歲楊姓女子，楊女慌張說她趕時間，要去銀行匯「保釋金」救出被關在海關的朋友，員警一聽「百分之兩百」是詐騙，楊女這才恍然大悟，雖然被開600元罰單，卻因此保住了老本。

▲▼台中女騎士急著匯款違規遭攔，意外保住老本。（圖／警方提供，下同）

▲台中女騎士急著匯款違規遭攔，意外保住老本。（圖／警方提供，下同）

警四分局大墩派出所警員林俞秀巡經五權西路與大墩路口，發現楊女騎車橫衝直撞，未依規定兩段式左轉，遂上前攔查。

楊女停車後神情相當慌張，一邊翻找證件，一邊急喊「不好意思」、「我趕時間」，她的一名外國朋友攜帶黃金來台遭海關攔下，不知被關在哪裡，她趕著三點半要去銀行匯款「保釋金」解救。

女警一聽，這是老掉牙的詐騙手法，還一再向楊女保證，「別去匯，雖然被開罰單，但省了一大筆錢，值得啦」，楊女這才回神，放棄匯款念頭。

▲▼台中女騎士急著匯款違規遭攔，意外保住老本。（圖／警方提供，下同）

▲▼台中警四分局舉辦創意十足的「八卦命理攤位」防詐宣導。（圖／警方提供，下同）

第四分局挖空心思，創意十足，積極防詐，日前在大賣場舉辦「你命中藏著什麼詐？」反詐活動，員警化身命理師，將傳統「八卦陣」巧妙融入宣導，打造充滿命理氛圍的互動攤位，吸引大批民眾駐足體驗。

活動以「八卦命理攤位」為主軸，將八卦象徵對應至八大面向，「乾卦」投資詐騙；「坤卦」愛情交友詐騙；「震卦」假冒公家機關威嚇手法；「巽卦」網購詐騙；「坎卦」個資釣魚陷阱；「離卦」假客服來電騙取帳號；「艮卦」假租屋、假兼職詐騙；「兌卦」假中獎詐騙。現場民眾反應熱烈，闖關區結合「詐騙諮詢命盤」互動問答及有獎挑戰，許多民眾笑稱「命理師阻詐真靈！」

▲▼台中女騎士急著匯款違規遭攔，意外保住老本。（圖／警方提供，下同）

10/31 全台詐欺最新數據

464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／道奇奪下二連霸！
范姜彥豐兄弟高顏值同框照曝！　媽媽是「選美皇后」
快訊／道奇11局上開轟！　5比4超前藍鳥
快訊／造勢晚會教「民調謊報年齡」有加分！林岱樺：沒違規
快訊／台中山區驚見偷養6頭山豬　秒列高風險場域
酸粿粿1舉動「博婆媽同情」！　陳沂：我們講法律的
快訊／山本由伸挺過滿壘危機！　G7進入延長賽
快訊／道奇面臨得點圈危機　山本由伸來了！
周玉蔻：綠營再不處理林岱樺　2026會被大屠殺剩1縣市

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

警四分局騎士違規詐騙八卦命理

不斷更新／G7道奇戰藍鳥進入延長賽

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

高市早苗手提包賣到缺貨！訂單排到5月

日人妻被殺26年懸案　嫌竟是夫高中同學

就是大谷翔平！道奇官宣G7先發

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

更多

