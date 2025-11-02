「我趕時間要救人」台中女騎士違規遭攔　意外保住老本

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前在路口攔下騎車橫衝直撞的72歲楊姓女子，楊女慌張說她趕時間，要去銀行匯「保釋金」救出被關在海關的朋友，員警一聽「百分之兩百」是詐騙，楊女這才恍然大悟，雖然被開600元罰單，卻因此保住了老本。

▲台中女騎士急著匯款違規遭攔，意外保住老本。（圖／警方提供，下同）

警四分局大墩派出所警員林俞秀巡經五權西路與大墩路口，發現楊女騎車橫衝直撞，未依規定兩段式左轉，遂上前攔查。

楊女停車後神情相當慌張，一邊翻找證件，一邊急喊「不好意思」、「我趕時間」，她的一名外國朋友攜帶黃金來台遭海關攔下，不知被關在哪裡，她趕著三點半要去銀行匯款「保釋金」解救。

女警一聽，這是老掉牙的詐騙手法，還一再向楊女保證，「別去匯，雖然被開罰單，但省了一大筆錢，值得啦」，楊女這才回神，放棄匯款念頭。

▲▼台中警四分局舉辦創意十足的「八卦命理攤位」防詐宣導。（圖／警方提供，下同）

第四分局挖空心思，創意十足，積極防詐，日前在大賣場舉辦「你命中藏著什麼詐？」反詐活動，員警化身命理師，將傳統「八卦陣」巧妙融入宣導，打造充滿命理氛圍的互動攤位，吸引大批民眾駐足體驗。

活動以「八卦命理攤位」為主軸，將八卦象徵對應至八大面向，「乾卦」投資詐騙；「坤卦」愛情交友詐騙；「震卦」假冒公家機關威嚇手法；「巽卦」網購詐騙；「坎卦」個資釣魚陷阱；「離卦」假客服來電騙取帳號；「艮卦」假租屋、假兼職詐騙；「兌卦」假中獎詐騙。現場民眾反應熱烈，闖關區結合「詐騙諮詢命盤」互動問答及有獎挑戰，許多民眾笑稱「命理師阻詐真靈！」