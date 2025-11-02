限韓令將鬆綁？韓議員稱習近平提「韓星北京開唱」　官方：勿過度解讀

記者張筱涵／綜合報導

自2016年韓國部署「薩德」（THAAD）系統後，中國對韓國娛樂產業祭出非正式限制措施，「限韓令」已持續超過8年。不過，近日有韓國執政黨議員透露，這項限制可能即將解除，甚至指出中國國家主席習近平對「韓國歌手赴北京公演」一事表達了正面態度，引發輿論關注。

▲JYP。（圖／翻攝自Instagram／asiansoul_jyp）



韓國共同民主黨議員金永培（김영배）1日透過社群媒體上傳出席韓中首腦會談晚宴的照片，並表示：「今晚晚宴上出現驚喜消息，李在明總統、習近平主席與大眾文化交流委員會委員長朴軫永（J.Y. Park）短暫交談時，習主席對於在北京舉辦大型公演的提議表示贊同，並當場召喚外交部長王毅下達指示。」

他進一步寫道，這或許不只是「限韓令」解除的信號，而是「K文化正式重返中國市場的起點」。

韓國國家安保室長魏聖洛（위성락）也在會後簡報中證實，兩國領導人對「加強文化交流合作」達成共識，「在文化內容產業方面，雙方都表達了希望深化合作的意願」。

不過，韓方官方機構仍呼籲外界保持謹慎。韓國總統直屬「大眾文化交流委員會」2日發表聲明指出，習近平與朴軫永的對話「只是正式外交場合中相互問候時的原則性寒暄」，並強調「目前過度詮釋或過早斷定為『限韓令解除』並不恰當」。該委員會表示，儘管如此，透過這次韓中領袖會晤，雙方的友好合作氛圍確實升溫，未來有望促進更頻繁的文化往來。

自「薩德」事件後，中國對韓國影視、音樂、藝人演出等採取限制措施，自2017年起幾乎完全封鎖韓流。最後一部在中國熱播的韓劇是2016年KBS的《太陽的後裔》。但近年中韓關係略見緩和，今年4月，韓國嘻哈團體「Homies」便在武漢舉行演出，成為「限韓令」後首組在中國登台的韓國藝人。

外界分析，隨著中美關係緊張與經濟壓力加劇，北京或有意藉改善中韓文化交流，重新調整對韓政策。若限韓令最終鬆綁，勢必將掀起韓流再度席捲中國的熱潮。