韓娛重返中國仍礙於「限韓令」？　陸外交部：健康交流無異議

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

中韓關係因2016年韓國部署薩德反導彈系統事件而緊張後，中國政府下達了「限韓令」，並大幅度限制韓國藝人來中國舉辦演唱會。中國外交部發言人林劍17日在例行記者會上再度被問到相關問題，對於韓娛重返中國市場是否有困難，他也做出回應。

一名彭博社的記者向林劍提問，「最近有兩場韓國藝人準備在中國舉行的演唱會宣布延期或取消，這是否證明韓國娛樂產業重新進入中國市場仍面臨障礙？外交部對此有何評論？」

林劍表示，「我不了解你提到的具體情況，中方對中韓間進行健康有益的文化交流不持異議。」

▲韓國天團BTS曾被傳出有望至中國演出，但未有官方證實。（圖／翻攝自Instagram）

不過這已不是第一次傳出，有韓國藝人計畫到中國舉辦演唱會。今年5日，韓國男子團體EPEX便遭傳，計畫在福州舉辦演唱會的消息，當時也遭到中國外交部發言人郭嘉昆駁斥。

不僅如此，先前還有消息直指，央視有望計畫邀請，BTS、EXO、SEVENTEEN等十多個韓國頂級團體，參與中韓聯合演出項目，涉及北京、上海等6個城市。該起消息未獲得官方證實，而中方始終表態，不反對中韓文化健康交流，但對於「限韓令」是否解除一說，中方也未做出正面回應。

公開資料顯示，限韓令是指2016年，中韓關係因韓國部署「薩德反導彈系統事件」而緊張後，中國將政治問題延伸到演藝圈，大幅度限制韓國藝人，來中國舉辦演唱會、限制韓國電視劇的播放，強行叫停兩國之間的演藝合作。目前薩德問題尚未完全解決，政策調整更多是策略性緩和，而非根本轉變。