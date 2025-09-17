　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

韓娛重返中國仍礙於「限韓令」？　陸外交部：健康交流無異議

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者廖翊慈／綜合報導

中韓關係因2016年韓國部署薩德反導彈系統事件而緊張後，中國政府下達了「限韓令」，並大幅度限制韓國藝人來中國舉辦演唱會。中國外交部發言人林劍17日在例行記者會上再度被問到相關問題，對於韓娛重返中國市場是否有困難，他也做出回應。

一名彭博社的記者向林劍提問，「最近有兩場韓國藝人準備在中國舉行的演唱會宣布延期或取消，這是否證明韓國娛樂產業重新進入中國市場仍面臨障礙？外交部對此有何評論？」

林劍表示，「我不了解你提到的具體情況，中方對中韓間進行健康有益的文化交流不持異議。」

▲BTS。（圖／翻攝自Instagram／）

▲韓國天團BTS曾被傳出有望至中國演出，但未有官方證實。（圖／翻攝自Instagram）

不過這已不是第一次傳出，有韓國藝人計畫到中國舉辦演唱會。今年5日，韓國男子團體EPEX便遭傳，計畫在福州舉辦演唱會的消息，當時也遭到中國外交部發言人郭嘉昆駁斥。

不僅如此，先前還有消息直指，央視有望計畫邀請，BTS、EXO、SEVENTEEN等十多個韓國頂級團體，參與中韓聯合演出項目，涉及北京、上海等6個城市。該起消息未獲得官方證實，而中方始終表態，不反對中韓文化健康交流，但對於「限韓令」是否解除一說，中方也未做出正面回應。

公開資料顯示，限韓令是指2016年，中韓關係因韓國部署「薩德反導彈系統事件」而緊張後，中國將政治問題延伸到演藝圈，大幅度限制韓國藝人，來中國舉辦演唱會、限制韓國電視劇的播放，強行叫停兩國之間的演藝合作。目前薩德問題尚未完全解決，政策調整更多是策略性緩和，而非根本轉變。

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中韓關係韓國藝人限韓令林劍

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

