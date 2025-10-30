快訊／法國羅浮宮驚天竊案　又有5名嫌犯落網

▲法國巴黎羅浮宮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國羅浮宮（Louvre）19日發生世紀搶案，多件價值連城的珠寶遭竊，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。繼先前2名嫌犯落網，根據法新社最新消息，法國又逮捕5名嫌犯，其中一人為主要嫌疑犯。

#BREAKING France arrests five new suspects in Louvre heist probe, says prosecutor pic.twitter.com/Y7qxWAUlln — AFP News Agency (@AFP) October 30, 2025

另據法國電台RTL消息，新一波落網的嫌犯是在29日晚間9時左右在巴黎多個地區被捕。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）表示，失竊珠寶尚未被追回。BBC指出，法國調查人員現階段並未透露更多細節，但新落網的嫌犯可被拘留4天，隨後被起訴或釋放。

此前已有2名嫌犯在當地時間25日晚間落網，他們因為涉入羅浮宮的珠寶盜竊案被捕，他們均來自巴黎近郊的塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis），年齡大約在30多歲左右。其中一人落網時正準備從戴高樂機場登機，前往阿爾及利亞。

羅浮宮這起竊案震驚全球，當天嫌犯駕駛工程車停靠博物館外，停留2小時假裝進行維修工程，隨後透過升降台伺機破窗進入阿波羅展廳（Gallery of Apollo），破壞展示櫃後成功偷走8件珠寶，包括拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等無價文物，闖入短短7分鐘內成功得手。