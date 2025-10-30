　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／法國羅浮宮驚天竊案　又有5名嫌犯落網

▲▼ 法國巴黎羅浮宮。（圖／路透）

▲法國巴黎羅浮宮。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國羅浮宮（Louvre）19日發生世紀搶案，多件價值連城的珠寶遭竊，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。繼先前2名嫌犯落網，根據法新社最新消息，法國又逮捕5名嫌犯，其中一人為主要嫌疑犯。

另據法國電台RTL消息，新一波落網的嫌犯是在29日晚間9時左右在巴黎多個地區被捕。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）表示，失竊珠寶尚未被追回。BBC指出，法國調查人員現階段並未透露更多細節，但新落網的嫌犯可被拘留4天，隨後被起訴或釋放。

此前已有2名嫌犯在當地時間25日晚間落網，他們因為涉入羅浮宮的珠寶盜竊案被捕，他們均來自巴黎近郊的塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis），年齡大約在30多歲左右。其中一人落網時正準備從戴高樂機場登機，前往阿爾及利亞。

羅浮宮這起竊案震驚全球，當天嫌犯駕駛工程車停靠博物館外，停留2小時假裝進行維修工程，隨後透過升降台伺機破窗進入阿波羅展廳（Gallery of Apollo），破壞展示櫃後成功偷走8件珠寶，包括拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等無價文物，闖入短短7分鐘內成功得手。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看
川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」
快訊／法國羅浮宮驚天竊案　又抓到5人
王子粿粿「9段調情對話」完整曝光！
快訊／王子形象大翻車　上海演唱會緊急取消
晚間有感降溫「雨連下5天」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／法國羅浮宮驚天竊案　又有5名嫌犯落網

睽違15年再度訪韓！黃仁勳抵達仁川機場　下午約李在鎔「吃炸雞」

「川習會」5亮點一次看！　川普親揭成果：滿分10分打12分

日本首相高市早苗抵達南韓釜山　下午將與李在明會談

川普返美留下巨大遺憾！嘆「無法見金正恩一面」　盼達成最後心願

別指望川習「穩定世界局勢」　紐時：強人時代危險回歸

川習會未提台灣！　川普：可能很快簽署美中貿易協議

川習會圓滿落幕！中方保鑣「追車畫面」曝光　肉身保護習近平

快訊／川普宣布對中關稅「即起調降10%」　明年4月訪中

美韓3巨頭！黃仁勳邀三星、現代會長「吃炸雞喝啤酒」　地點曝光

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

快訊／法國羅浮宮驚天竊案　又有5名嫌犯落網

睽違15年再度訪韓！黃仁勳抵達仁川機場　下午約李在鎔「吃炸雞」

「川習會」5亮點一次看！　川普親揭成果：滿分10分打12分

日本首相高市早苗抵達南韓釜山　下午將與李在明會談

川普返美留下巨大遺憾！嘆「無法見金正恩一面」　盼達成最後心願

別指望川習「穩定世界局勢」　紐時：強人時代危險回歸

川習會未提台灣！　川普：可能很快簽署美中貿易協議

川習會圓滿落幕！中方保鑣「追車畫面」曝光　肉身保護習近平

快訊／川普宣布對中關稅「即起調降10%」　明年4月訪中

美韓3巨頭！黃仁勳邀三星、現代會長「吃炸雞喝啤酒」　地點曝光

「台鐵假期」玩國旅明年初上線　七星奢華「寢台列車」還要評估

快訊／廚餘去化中央前進協調所緊急成立　兩階段應對策略曝光

桃園分署拍賣11/11登場　43萬泰達幣、商辦、土地歡迎競標

2遊客闖阿里山眠月線鐵軌！最重罰5萬　林鐵處重申安全規定

NewJeans一審慘敗！法院認定合約仍有效　五人恐「無限期冷凍」

被扣倒也不哭了！楠梓高中終於「真正打到一場比賽」　隊長吳承諭吐真言

2025亞洲冬盟11月15日開打　全季套票1380元、11月3日中午開賣

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱住曹佑寧」　全看傻：超沒邊界感

臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道

香港立法會選舉　保安局長：勸人投廢票、不投票涉違反國安法

【鴕鳥本人都沒這麼像】萬聖節最狂的百元鴕鳥！唯一缺點是費腰XD

國際熱門新聞

「川習會」結束了　閉門會談1小時40分

即／川普宣布對中關稅「即起調降10%」

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

俄「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

川普指示美國開始「測試核武」

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

黃仁勳主動邀約！　美韓3巨頭將見面吃炸雞

鮑爾放鷹　美股收盤走勢分歧

川普親揭「川習會」成果！5亮點一次看

CNN：台灣考慮換駐美代表拉攏川普圈

川普稱習近平是老友：還會達成更多共識

MUJI芳香噴霧出包！日宣布回收60萬瓶

好萊塢惡魔製片重判146年！性侵7女殺2人

即／微軟Azure大規模故障　Xbox、365都斷

更多熱門

相關新聞

女在空曠車廂遭男掐脖性侵　英勇女乘客救人

女在空曠車廂遭男掐脖性侵　英勇女乘客救人

巴黎地鐵傳出性侵案件，一名26歲女子搭乘地鐵時，突然在車廂內遭一名男子攻擊，男子不但掐住她的脖子，還試圖脫掉內衣性侵，幸好隔壁車廂乘客聽到聲音趕緊跑過來阻止，畫面在網路上流傳。

即／羅浮宮世紀竊盜案「2嫌落網」！

即／羅浮宮世紀竊盜案「2嫌落網」！

羅浮宮「館內珍貴藏品」警已秘密轉移

羅浮宮「館內珍貴藏品」警已秘密轉移

多數民主原則受超多元環境的挑戰　2025年Lecornu總理二度組閣事件

多數民主原則受超多元環境的挑戰　2025年Lecornu總理二度組閣事件

羅浮宮竊案新證據　帽子手套驗出DNA

羅浮宮竊案新證據　帽子手套驗出DNA

關鍵字：

羅浮宮法國

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面