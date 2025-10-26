快訊／羅浮宮世紀竊盜案「2名嫌疑人」落網了！

▲法國巴黎羅浮宮。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

法國羅浮宮（Louvre）19日發生世紀搶案，8件價值連城的珠寶遭竊，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。根據外媒最新消息，目前已有2名嫌疑人被捕。

RTL與《巴黎人報》等法媒報導，當地時間25日晚間，2名男嫌因為涉入羅浮宮的珠寶盜竊案被捕，他們均來自巴黎近郊的塞納-聖但尼省（Seine-Saint-Denis），年齡大約在30多歲左右。其中一人落網時正準備從戴高樂機場登機，前往阿爾及利亞。

羅浮宮在光天化日下遭竊震驚全球，當天4名歹徒駕駛工程車停靠博物館外，停留2小時假裝進行維修工程，隨後透過升降台伺機破窗進入阿波羅展廳（Gallery of Apollo），破壞展示櫃後成功偷走8件珠寶，包括拿破崙三世皇后歐仁妮（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等無價文物，闖入短短7分鐘內成功得手。

羅浮宮館長德卡爾（Laurence des Cars）22日出席國會聽證會時坦言這是一次「可怕的失敗」。她表示，當時所有警報器都正常運作，但竊盜案發生區域的唯一監視器「面向西方」，因此完全沒拍到竊賊入侵過程，直到破窗觸發警報，工作人員才知道遭到入侵。

此前，案情於23日首次出現重大突破。法國警方在竊賊倉皇逃逸時遺留的安全帽和手套上發現DNA痕跡，調查人員立刻展開積極分析比對，盼能鎖定主嫌。