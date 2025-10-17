搭機絕不靠窗！「妹子曝1坐位」超方便　一票人懂：還加價選位

▲原PO直言，現在反而比較喜歡坐走道的位子。（示意圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／劉維榛報導

大家是靠窗，還是靠走道派呢？一名女網友坦言，坐了幾次飛機後，現在比較喜歡坐靠走道的位子，就怕一時尿急還得麻煩旅客借過一下。文章曝光後，一票網友也點頭直呼，「上廁所方便、拿行李超快，還可立刻排隊衝下飛機」、「喜歡加價買走道座位」；但也有人抱怨會被登機箱K到，或依航程長短選位。

一名女網友在Threads表示，以前搭飛機都想要坐窗邊，但出國好幾次以後，現在反而只想坐靠走道的位子。原PO也直呼，雖然不會一直跑廁所，但怕真的尿急，得麻煩道別著乘客借過一下，「所以走道最讚！」

文章曝光後，眾多網友也秒懂，「方便尿尿、拿行李、點飲料最重要了，誰管什麼落地起飛景色」、「碰到在睡覺的，要叫他也不是、不叫他我又出不去，所以我也喜歡加價買走道座位」、「身為一名尿尿星人，只坐走道」、「從以前到現在超愛坐走道，上廁所方便、拿行李超快，或是突然要拿啥也方便，到了還可以立刻排隊衝下飛機，最討厭坐窗邊」、「走道才是王道啊！尿尿或走一走的首選」、

不過也有人抱怨靠走道的缺點，「走道是不錯，但上下飛機都要小心大背包、提著登機箱的人，被K到...對方還不道歉，無語！」另有網友認為，「短程的話我喜歡坐窗邊；長途的就會選擇走道邊的位子」、「我通常看飛哪兒，來決定選走道或靠窗」。