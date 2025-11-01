　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025新北影響力分享會登場　10位傑出人物照亮城市與世界

▲2025新北影響力分享會登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲今年10位影響力人物系列影片已全數上架，歡迎至「我的新北市」臉書粉絲專頁、「我的新北市」YouTube頻道搜尋收看。。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局今（1日）舉辦2025新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會，今年首度結合漫才、劇場、音樂等表演節目及跨界人物對談，邀請民眾感受溫暖的影響力。市長侯友宜指出，今年入選的10位影響力人物在音樂、教育、藝術、環保、地方創生等領域發光發熱，不只照亮新北，更拓展到國際，每位都是新北之光。

侯友宜表示，這10位影響力人物在各領域都展現耀眼的光芒，包括陳哲宇、余浩瑋、賴予亭在拳擊、戲劇、教育領域啟發年輕學子，陳秋柳用表演成為跨文化的橋梁、黃之揚翻轉環境教育、孫士姍用科技關懷長者、羅浩芳與搜救犬挽救生命、陳韻竹復育百年梯田、鄭純純展現泰雅文化新面貌、蕭煌奇用歌聲來傳遞愛與希望。

▲2025新北影響力分享會登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市政府新聞局1日舉辦2025新北影響力「城市共感×創藝漫談」分享會。

新聞局長李利貞表示，2025新北影響力以「光始於你 Shine Begins With You」為主題，記錄每一位在自己崗位上貢獻己力、以自身光芒溫暖他人的影響力人物。分享會中，漫才表演團體達康.come、刺點創作工坊劇團及音樂改編高手YouTuber綾小路，分別以漫才、音樂劇及歌曲呈現人物故事及新北精神。

李利貞說，尤其分享會主題曲改編自蕭煌奇〈你是我的眼〉，並將影響力人物故事融入歌詞中，由綾小路詮釋演唱。此外，評審黃謙智與二位新北女力光點華山電影館行政暨節目總監陳伯任、新北市客家事務局局長劉冠吟則以創新力及翻轉力進行主題分享對談，與民眾一同激盪對城市的未來想像。

新聞局補充，今年10位影響力人物系列影片自8月15日起全數上架，歡迎至「我的新北市」臉書粉絲專頁、「我的新北市」YouTube頻道搜尋收看，一同見證新北影響力人物不凡的影響力。

▲2025新北影響力分享會登場。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜指出，今年入選的10位影響力人物在音樂、教育、藝術、環保、地方創生等領域發光發熱，不只照亮新北，更拓展到國際，每位都是新北之光。

【更多新聞】

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

►猥褻13歲國中少女還誘拍不雅片　20多歲變態淫狼遭起訴續押

►警抓通緝犯未上銬從派出所「秒閃」　女友開車接應下場出爐

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中清潔隊員涉貪案擴大！再收押1人
中國通背拳大師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷濺血倒地
金音獎爆意外！女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了
粿粿家人親揭婚變內幕！控范姜愛計較：3年真的也夠了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融幸福城市

2025新北影響力分享會登場　10位傑出人物照亮城市與世界

中華電信善化機房11／4汰換工程　部分用戶通訊短暫中斷

新北前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

南大127周年校慶聖火抵新北　校友齊聚文聖國小迎傳承

新北動保處強化比特犬管理　專案訪查輔導飼主守法飼養

八里小貓誤入工廠夾層受困　新北動保處破牆救援成功

基隆減碳與調適成果績效卓越　全力打造韌性低碳永續城市

表揚績優導護志工與愛心服務站　黃偉哲：公私協力打造學童安全守護網

趣味運動大會好天氣　國際獅子會300B3區總監曝有「神助」

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融幸福城市

2025新北影響力分享會登場　10位傑出人物照亮城市與世界

中華電信善化機房11／4汰換工程　部分用戶通訊短暫中斷

新北前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

南大127周年校慶聖火抵新北　校友齊聚文聖國小迎傳承

新北動保處強化比特犬管理　專案訪查輔導飼主守法飼養

八里小貓誤入工廠夾層受困　新北動保處破牆救援成功

基隆減碳與調適成果績效卓越　全力打造韌性低碳永續城市

表揚績優導護志工與愛心服務站　黃偉哲：公私協力打造學童安全守護網

趣味運動大會好天氣　國際獅子會300B3區總監曝有「神助」

馬爾地夫：2007年後出生者禁止吸菸　遊客也適用

搭捷運一半「巧遇3超帥潮男」竟是大咖天團！　民眾激動當場嚇哭

內馬獨攬29分創新高！馬可大讚阿巴西　中信特攻喜迎主場勝

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融幸福城市

APEC林信義見高市早苗　中國外交部提出嚴正交涉、強烈抗議

HUBLOT百萬陀飛輪錶建築感強烈　搭首款方形與長方形橋板結構構芯

黑豹旗／場邊的她最暖！建中球經化身最佳應援　用鏡頭記錄青春

中國通背拳大師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷濺血倒地

路跑＋遊戲學防詐！台北地檢署結合路跑活動　推廣反毒防詐

金音獎爆意外...女歌手衣服被扯壞慌喊：奶頭露出來了！全場傻眼

【恐怖3號房】房客垃圾堆成山！廁所疊60菸盒釀火災

地方熱門新聞

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

台南安定台19線自小客右轉擦撞機車所幸雙方無酒駕

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

永川醫院成台南首家週日及國定假日輕急症中心

桃園捷運多元支付不多元　議員要求比照北捷

深耕台灣逾30年　藥廠三度獲頒優良外商獎

網路謠言衝擊生計　產銷班澄清無假冒農會名義

澳洲消防猛男來襲！台南特搜醫療組展開繩索訓練

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！鹽水國中奪冠

奇美醫療體系「醫學文藝復興」以醫療×藝術×人文開啟「奇美月」

更多熱門

相關新聞

2024新北影響力　11位獲選者分享正向力故事

2024新北影響力　11位獲選者分享正向力故事

新北市政府新聞局今（2日）舉辦「2024新北影響力The Power of Infinity」分享會，新北市副市長劉和然出席頒發感謝立座予11位獲選者，並表示因為他們的付出，讓世界看見新北。分享會同時邀請兒童劇團創辦人趙自強、聯合報總編輯王茂臻、跆拳道國手羅嘉翎、亞帕運羽球國手吳于嫣、運動平權推動者潘瑋杰，與現場觀眾分享他們的生命故事。

《新北影響力》獲肯定！　新聞局系列影片奪傑出公關獎

《新北影響力》獲肯定！　新聞局系列影片奪傑出公關獎

關鍵字：

新北影響力城市共感

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿淚揭離婚5導火線！扛8成家用「生產費也自己付」

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

范姜彥豐反擊粿粿謊言和誇飾「幫妳買包說我沒出生產費」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

粿粿哭認：和王子有踰矩行為！遭范姜彥豐折磨崩潰

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

粿粿17分鐘完整懺悔全文！　范姜在家沒工作「卻抽成酬勞」

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面