央視將播台灣光復紀錄片　從甲午戰爭拍到「回歸祖國」

▲央視播放台灣光復紀錄片。（圖／翻攝央視）



文／中央社台北1日電

中共近期強化爭取兩岸話語權，官方除透過全國人大常委會將10月25日訂為台灣光復紀念日外，又將於今天起播放台灣光復80年的紀錄片。

據中國官媒央視新聞報導，為紀念台灣光復80週年，由中共中央台灣工作辦公室、中華全國台灣同胞聯誼會與中央廣播電視總台聯合出品紀錄片「國土重光—紀念台灣光復八十週年」定於今日在央視綜合頻道播出。

全片共分為6集，包含「甲午之殤」、「誓死保台」、「不屈抗爭」、「山海同袍」、「破曉曙光」、「回歸祖國」。攝製組至10多個中國省市和台灣採訪拍攝，赴境內外多個檔案館拍攝歷史文物和檔案文獻等，許多內容為首次披露。

對於「台灣地位未定論」，央視聲稱，該片首次披露美國國家檔案館館藏的美國白宮1943年12月1日發表的「開羅宣言」新聞公報草稿，挖掘1942年國共兩黨共同開展反對「台灣國際共管論」輿論鬥爭並取得「最終勝利」的案例。

中國近來大力加強文攻，強化其兩岸關係話語權，並從10月25日前後頻繁出招，除設立台灣光復紀念日、召開的紀念座談會上由中國全國政協主席王滬寧發表講話外，新華社連日以署名「鍾台文」的文章，重彈促統舊調。