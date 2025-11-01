　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

▲▼摩斯漢堡推出秋季最新4款新品 。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出秋季限定4款新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「摩斯漢堡」深秋限定美食來了，從早餐、主餐、點心一共打造4款新品，其中人氣巧克力推出全新香蕉口味，同步於APP祭出嚐鮮優惠，數量有限、售完為止。

▲▼摩斯漢堡推出秋季最新4款新品 。（圖／業者提供）

▲主餐有2款起司松露和牛堡、黃金海老珍珠堡選擇；早餐則推咖哩豬排堡。

摩斯漢堡3款漢堡新品即日起正式上市，「北海道起司松露和牛堡」嚴選北海道乾酪、紐西蘭乾酪製成香濃起司片，搭配100%澳洲高品質和牛製成的漢堡排，再放上櫛瓜層層堆疊在漢堡麵包上，最後淋上特調松露起司醬，單點售價125元。

「黃金海老珍珠堡」嚴選3隻完整新鮮白蝦裹上特製麵包粉油炸，製成金黃鮮蝦天婦羅，佐以海苔片、萵苣夾入超級大麥米飯中，最後以特製日式風味醬點綴，單點售價115元；早餐則推出「咖哩豬排堡」，選用現炸豬排搭配高麗菜絲、濃郁芒果咖哩醬，單點售價70元。

▲▼摩斯漢堡推出秋季最新4款新品 。（圖／業者提供）

▲點心部分推出全新「香蕉巧克力米派」。

 人氣巧克力米派則推出全新口味「香蕉巧克力米派」，使用千層派皮製作工法加入台灣蓬萊米粉製成酥脆派皮，再結合台灣香蕉泥混合卡士達醬、香甜可可豆內餡，售價50元，11月15日起開賣。

歡慶新品上市，MOS Order APP「MOS跨店取」祭出嚐鮮優惠，即日起可享「北海道起司松露和牛堡+4塊摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶」套餐組合2組優惠價398元；「黃金海老珍珠堡+4塊摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶」套餐組合2組優惠價378元。

▲▼「堤諾義大利比薩」推出最新「爆量香菜系列」。（圖／業者提供）

▲堤諾義大利比薩開賣最新「爆量香菜系列」。

另外，主打手工現做比薩的「堤諾義大利比薩」全門市則限時開賣最新「爆量香菜系列」「香菜牛腹脅比薩」以10吋厚片為底，豪邁鋪上滿滿香菜、特調香菜醬，再搭配香烤牛五花、珍珠乳酪及煙燻辣椒粉，售價300元。

「香菜脆脆炸雞」選用經典炸雞點綴特調香菜醬、新鮮香菜，售價159元；「香菜氣泡飲」則以薄荷、青檸為底，加入氣泡飲、香菜碎打造清新口感，售價100元。

▲▼「堤諾義大利比薩」推出最新「爆量香菜系列」。（圖／業者提供）

▲▼有香菜炸雞、香菜氣泡飲。

▲▼「堤諾義大利比薩」推出最新「爆量香菜系列」。（圖／業者提供）

同步推出超高CP值的「香菜控個人套餐」，一次就能吃到香菜牛腹脅比薩、香菜脆脆炸雞與香菜氣泡飲，特價469元。

【你可能也想看】

►肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周
►必勝客2招牌口味沒了！升級版50門市搶先賣　還有全新手工薄比薩 
►Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」復刻回歸　加碼吃限量新口味

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間
神奇再見雙殺！赫南德茲驚呼：我根本看不到球
乘客行動電源突爆炸！驚險瞬間畫面曝
葛拉斯諾讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！
粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜
大谷翔平明天中3日先發？羅伯斯：會有很多沒做過的事
快訊／環河西路死亡車禍！32歲騎士慘死
鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

蝦皮金選獎圓滿落幕　百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

全聯超過300商品「買1送1」　雙11限量爆殺品1元、11元、21元開搶

本村「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」期間限定　還有可愛雞腿吊飾

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊　米奇、奇奇蒂蒂換裝潮牌

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」搭褲褲兔杯身　還有15公分湯匙餅乾

萬聖節搞怪速食！頂呱呱推鱈魚黑堡　達美樂有可可糖山披薩

慶祝酷澎「火箭跨境」登台三週年！雙11狂購祭再掀熱潮　美國保健品限時5折

好市多雙11「連7天300品項特價」　超商祭出1111元買iPhone

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

蝦皮金選獎圓滿落幕　百位賣家齊聚見證十年深耕電商成果

全聯超過300商品「買1送1」　雙11限量爆殺品1元、11元、21元開搶

本村「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」期間限定　還有可愛雞腿吊飾

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊　米奇、奇奇蒂蒂換裝潮牌

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」搭褲褲兔杯身　還有15公分湯匙餅乾

萬聖節搞怪速食！頂呱呱推鱈魚黑堡　達美樂有可可糖山披薩

慶祝酷澎「火箭跨境」登台三週年！雙11狂購祭再掀熱潮　美國保健品限時5折

好市多雙11「連7天300品項特價」　超商祭出1111元買iPhone

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

陳奕迅21歲愛女陳康堤分手了！　宣布「斷開混血天菜男友」

粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

連解公館圓環、輝達難題　李四川分享12字箴言：逆境不倒絕境不慌

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

鄭麗文稱普丁有選舉非獨裁者　徐國勇：蔣介石時代也有選舉

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

《流星》CP東京合體！初孟軒「隔人狂盯」鍾岳軒　余杰恩告白各務孝太

石崇良再揭衛福部人事！3名副署長人選確定「健保署要再等等」

【暌違12年】粉紅超跑駕臨新北！　400警出動維持秩序

消費熱門新聞

好市多雙11「連7天300品項特價」

全聯超過300商品買1送1、爆殺品11元

全家聯名《廚神小當家》限量周邊

全家限3天咖啡「買2送2」今開賣

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！

New Balance攜手30位跑步女孩！奔向21公里賽道

超商推「迪士尼聯名Champion」周邊

全家新推「起司蛋糕霜淇淋」　全聯新推7款起司甜點麵包

酷澎「火箭跨境」美國保健品限時5折

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

這款乳液靠「穩膚金三角」成分拯救敏感肌

7-11 開賣「熱罐飲料」、新推蒸烤馬鈴薯

肯德基雙11優惠限時3周開跑

麥當勞炸蝦天婦羅堡睽違2年回歸

更多熱門

相關新聞

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

速食店周末限定優惠　達美樂買1送1、21風味館66折

《ETtoday新聞雲》整理3大速食店周末限定優惠，21風味館今日可享「6大優惠最低66折起」，還有達美樂大披薩買1送1、必勝客則推超值半價好康。

beard papa's11月限定吃栗子、草莓泡芙

beard papa's11月限定吃栗子、草莓泡芙

再睡5分鐘全品項買1送1只有2天

再睡5分鐘全品項買1送1只有2天

本村「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」期間限定　還有可愛雞腿吊飾

本村「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」期間限定　還有可愛雞腿吊飾

「青山」台南首店明開幕！3款飲品免費喝　UG竹彰展店買1送1

「青山」台南首店明開幕！3款飲品免費喝　UG竹彰展店買1送1

關鍵字：

美食情報美食雲摩斯漢堡堤諾義大利比薩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面