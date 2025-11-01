摩斯漢堡「4大新品」開賣　人氣巧克力米派推香蕉口味

▲摩斯漢堡推出秋季限定4款新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「摩斯漢堡」深秋限定美食來了，從早餐、主餐、點心一共打造4款新品，其中人氣巧克力推出全新香蕉口味，同步於APP祭出嚐鮮優惠，數量有限、售完為止。

▲主餐有2款起司松露和牛堡、黃金海老珍珠堡選擇；早餐則推咖哩豬排堡。

摩斯漢堡3款漢堡新品即日起正式上市，「北海道起司松露和牛堡」嚴選北海道乾酪、紐西蘭乾酪製成香濃起司片，搭配100%澳洲高品質和牛製成的漢堡排，再放上櫛瓜層層堆疊在漢堡麵包上，最後淋上特調松露起司醬，單點售價125元。

「黃金海老珍珠堡」嚴選3隻完整新鮮白蝦裹上特製麵包粉油炸，製成金黃鮮蝦天婦羅，佐以海苔片、萵苣夾入超級大麥米飯中，最後以特製日式風味醬點綴，單點售價115元；早餐則推出「咖哩豬排堡」，選用現炸豬排搭配高麗菜絲、濃郁芒果咖哩醬，單點售價70元。

▲點心部分推出全新「香蕉巧克力米派」。

人氣巧克力米派則推出全新口味「香蕉巧克力米派」，使用千層派皮製作工法加入台灣蓬萊米粉製成酥脆派皮，再結合台灣香蕉泥混合卡士達醬、香甜可可豆內餡，售價50元，11月15日起開賣。

歡慶新品上市，MOS Order APP「MOS跨店取」祭出嚐鮮優惠，即日起可享「北海道起司松露和牛堡+4塊摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶」套餐組合2組優惠價398元；「黃金海老珍珠堡+4塊摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶」套餐組合2組優惠價378元。

▲堤諾義大利比薩開賣最新「爆量香菜系列」。

另外，主打手工現做比薩的「堤諾義大利比薩」全門市則限時開賣最新「爆量香菜系列」「香菜牛腹脅比薩」以10吋厚片為底，豪邁鋪上滿滿香菜、特調香菜醬，再搭配香烤牛五花、珍珠乳酪及煙燻辣椒粉，售價300元。

「香菜脆脆炸雞」選用經典炸雞點綴特調香菜醬、新鮮香菜，售價159元；「香菜氣泡飲」則以薄荷、青檸為底，加入氣泡飲、香菜碎打造清新口感，售價100元。

▲▼有香菜炸雞、香菜氣泡飲。

同步推出超高CP值的「香菜控個人套餐」，一次就能吃到香菜牛腹脅比薩、香菜脆脆炸雞與香菜氣泡飲，特價469元。