民生消費

本村「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」期間限定　還有可愛雞腿吊飾

▲▼「本村炸雞Bonchon」推出全新升級版「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」，還有限量周邊「BonBon腿吊飾」。（圖／業者提供）

▲本村炸雞推出全新升級版「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」宣布推出全新升級版「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」，加量蜂蜜打造超濃郁滋味，還有限量周邊「BonBon腿吊飾」，11月1日起正式開賣。另外，橋村炸雞本月也有松露起司口味新品。

本村炸雞期間限定「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」，蜂蜜用量加倍，蜜香包裹著炸雞，還能吃到黑胡椒、柑橘香，相較經典版口感更濃更香。

另外，限量周邊「BonBon腿吊飾」，以圓滾滾炸雞腿造型搭配毛茸茸質感、俏皮笑臉及小手小腳，凡購買雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞即可享99元加購價，數量有限、售完為止。

▲▼「本村炸雞Bonchon」推出全新升級版「雙倍蜂蜜黑胡椒炸雞」，還有限量周邊「BonBon腿吊飾」。（圖／業者提供）

▲同步開賣限量周邊。

▲▼橋村炸雞本月推出全新「松露起司炸雞」。（圖／翻攝橋村炸雞臉書粉專）

▲橋村炸雞本月推出全新「松露起司炸雞」。（圖／翻攝橋村炸雞臉書粉專）

另一韓式炸雞品牌「橋村炸雞」本月也推出新口味「松露起司炸雞」，選用義大利起司結合歐式松露，雙層裹粉在雞肉上，每一口都香氣十足。

松露起司系列提供「半半棒腿雙人餐」，內含3隻松露起司棒腿+2隻蒜味醬香棒腿+韓苔苔木薯脆片+楔形馬鈴薯+2杯38元飲品，售價499元；「半半橋村炸雞」，內含2隻棒腿+8塊翅（松露起司／蒜味醬香），售價369元，還有「松露起司熟成棒腿餐」、「松露起司熟成腿翅餐」等選擇。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

