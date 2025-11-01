馮淬帆「冷面笑匠」卻以演喜劇為恥　曾痛罵王晶王八蛋

記者葉國吏／綜合報導

香港影壇知名演員馮淬帆於11月1日驚傳辭世，享壽81歲。他曾主演過《最佳損友》、《福星高照》等膾炙人口的喜劇，並以獨特的冷面演技深受影迷喜愛。然而，馮淬帆晚年卻坦言，他對自己過去的喜劇作品感到羞恥，甚至直指其中部分電影是「爛戲」，痛罵導演王晶是王八蛋。

▲馮淬帆曾痛批王晶是「王八蛋」。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

馮淬帆的演藝生涯在1970至1990年代達到巔峰，當時他是香港影視圈的風雲人物，除了演戲，還曾嘗試執導。他最廣為人知的角色多為喜劇類型，譬如《五福星》系列中的犀牛皮、《精裝追女仔》系列中的劉定堅，以及《最佳損友》系列中的牛頭帆。後期，他也開始挑戰正劇角色，杜琪峯導演旗下的銀河映像曾邀請他出演多部作品，包括在《每當變幻時》中飾演楊千嬅父親，以及《意外》中展現一位患有腦退化症的暗殺成員，並憑此角色獲得香港電影金像獎最佳男配角提名。

▲香港導演王晶。（圖／CFP）

雖然他的作品對影迷來說是時代的集體回憶，但馮淬帆卻對自己的喜劇演出感到不齒。他直言，合作過的導演王晶拍的電影「太過荒唐」，甚至用粗俗言詞形容對方，認為王晶的作品害了不少人，痛罵王晶是王八蛋。他不諱言自己曾拍的喜劇是「爛戲」，還表示這些作品是他一輩子的恥辱。