人物／贖罪的黨主席劃下句點！　朱立倫「做到流汗被嫌到流涎」

▲國民黨主席朱立倫正式卸任。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

朱立倫說，他是10幾年來國民黨第一位完成4年完整任期的黨主席，這話說的也許輕巧，但似乎印證，國民黨從2016年再度失去政權後，10年來黨務人事更迭頻繁，宛如走馬燈。而朱立倫從2015年黨主席補選，破紀錄的以99.61%最高得票率當選，再到2021年，同樣是破紀錄45.78%最低得票率回鍋黨主席，中間的迭宕起伏，某種程度反映他在黨內聲望的起起落落。今（1日）他將正式卸任國民黨主席，回顧前塵往事，朱立倫心中也許還有些許悵然與遺憾吧。

被稱政治精算師 智者千慮必有一失

頂著紐約大學會計學博士光環返台教書、從政，早期的朱立倫總給人高高在上的距離感。一位近朱人士形容，「他雖然有群眾、爭議性也低，但就是沒有魅力，而且感覺不是那麼真誠，很難跟人交心。」朱的妻子高婉倩也曾在朱立倫自傳《做，就要做好》中，描述丈夫「他是學會計的，每一個數字都要平衡，在乎良率與達成率。」善於精算的會計師朱立倫，總讓人難以親近。

實際上，朱是蔣經國後期、李登輝前期，國民黨推行菁英路線的產物，與連戰、宋楚瑜、馬英九等人一樣，「學而優則仕」，在留美獲得博士學位後即出任政務官。在當時國民黨一黨獨大時，尚不失是一條可行甚至是正確的路線，但在已經兩次政黨輪替並將成為常態後，國民黨幾乎失去競爭優勢，西裝革履的派頭已經不適合時勢。

朱立倫被稱為是精算師，也就是他每走一步路，都是精算而來，也因為如此，反而「智者千慮必有一失」，還被詬病怯戰、避戰。

2015年朱立倫在新北市長任內以最高得票率當選主席，當時黨內便對他成為2016年總統參選人寄予厚望，誰知朱立倫竟然決定不選，原本只想「拋磚引玉」的洪秀柱，最後成為黨的總統提名人，但因為洪的統派言論，嚇壞了藍營基層，再加上民調毫無起色，朱立倫為了保住立委席次，只好下令「換柱」，在臨時黨代表大會上改由自己披掛上陣。

陣前換將本就是兵家大忌，沒想到朱立倫自己親手挑的副總統參選人王如玄，也陷入「買賣軍宅爭議」案，可說是屋漏又逢連夜雨，最後導致總統大選失敗也不令人意外。

「換柱」風暴重傷政治路 沉潛5年重掌國民黨

「換柱」風暴對朱立倫的政治前途造成長期且重大的影響，從一個被視為極具政治未來的總統候選人、國民黨最有潛力的中生代明星，一夕之間成為一個在黨內被邊緣化的政治人物，徹底從雲端跌落凡塵。所以2020年他想再爭取總統黨內提名時，卻敵不過當年韓國瑜所捲起的「韓流」。對朱立倫而言，這非時不我予，而是2016年政治判斷錯誤的結果。

然而2021年他挺身而出選上黨主席，不可否認，在國民黨長期失去政權的艱難時刻，朱立倫承擔黨的重責大任，不管是否是秘書長黃健庭口中的「贖罪」心態，其勇氣及決心都相當難能可貴。尤其，百廢待舉的國民黨要錢沒錢、要人沒人，光是黨中央每月須支付2000多萬中央黨部租金，還有上百名黨工薪水，作為黨主席一個月至少得募款高達3000萬，開門七件事沒有一件可以省心。再加上黨內改革千頭萬緒，黨主席又成為黨內罵聲連連的票房毒藥，不管是誰來接掌黨機器，先天上就已注定難脫「弱勢黨主席」困境，還未開始大破大立改革，朱立倫就得先背負諸多國民黨沉痾已久的政治包袱。

朱立倫雖是弱勢黨主席，但不可諱言，他在2022年九合一選舉提名人選上，有其獨特的眼光，例如他獨排眾議徵召張善政選桃園市長，當時引發黨內有志參選者的反彈，但張善政當選，讓綠營痛失北部關鍵灘頭堡，從事後諸葛來看，桃園這一仗確實打的漂亮，2年後桃園立委再下一城，拿下8席，完封綠營。不過儘管國民黨在九合一選舉拿下全台15縣市的半壁江山，似乎在各種選情分析上，都不認為是朱的輔選提名功勞，更多人著墨的是那時蔡英文政府防疫失當，民怨四起。

「討厭民進黨，不代表就是喜歡國民黨」。2025年如火如荼的大罷免，雖然最後國民黨以32：0反罷成功，但是多數的 評論則是認為，民進黨無差別的發起大罷免，操作仇中抗中牌，掀起社會嚴重撕裂對立，才是大罷免大失敗的主因，尤其賴清德總統那一席打掉雜質的談話，更是催化了中間選民的不滿。而這一切，又跟朱立倫一點關係都沒有，相反的，在罷免初期，國民黨提出要「以罷制罷」，最後卻沒有一個罷免綠委連署成功，當時朱立倫的策略，也成眾矢之的。

然而朱立倫並非對黨改革都沒有重大貢獻。2024大選落幕後的2個月內，他正式啟動黨內組織整併改造，其中最讓人注目的是，終於將這把刀揮向議論多年、卻始終文風不動的「黨中黨」黃復興黨部。不過，這也讓前黃復興黨部主委季麟連對朱懷恨在心，進而轉向支持鄭麗文，未來鄭上任後是否會恢復「黨中黨」不得而知。

「任勞、任怨，但是最難的是任謗」 寄語鄭麗文

其次，2014太陽花運動後，國民黨在青年連結上可說是完全失守，此後一路往谷底走，讓本來就被人認為陳舊僵化的政黨，更被貼上與時代脫節的標籤，直至今年民進黨發動大罷免，國民黨公布模仿美國知名動畫「南方四賤客」的CF一舉爆紅，二創影片如雨後春筍般紛紛冒出來，國民黨還乘勝追擊推出「萊爾校長」舒壓球，一時之間供不應求，象徵著朱立倫任內對年輕人培育開花結果。

4年完整的黨主席任期，朱立倫面對的內憂，不比外患少，尤其黨內「反朱派」聲浪不斷躁動，在他們眼中，是朱立倫的私心自用才讓國民黨2024輸掉總統大選，所以就算他真心想在2025年交棒黨主席職位，不尋求連任，還被譏為是「以退為進」；而郝龍斌參選黨主席，也被傳出是與朱立倫、趙少康的結盟，朱立倫是想確保在交棒後，還有一定的話語權，這也逼使郝龍斌不斷在選舉過程中澄清。

朱立倫懷著贖罪心情，一心想帶著國民黨重返執政，可惜無法如願。若要評論4年黨主席任內的功與過，也許眾說紛云，但平實而論，就算他做到流汗被嫌到流涎，沒有功勞，也有苦勞，今天也終於可以卸下肩上重擔，真正把棒子交到新任主席鄭麗文手中，至於他心中怎麼想，就如同他對鄭麗文的臨別贈言，黨主席要「任勞、任怨，但是最難的是任謗」，面對很多很多的誤會、謠言、指控，黨主席就是要承受。