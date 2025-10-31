澎湖三總急診徵才「時薪1116-1450元」　薪水低引熱議…醫也搖頭





近日一則離島醫師徵才貼文引發醫界熱議。國防醫學大學三軍總醫院澎湖分院醫師吳聲政日前表示，因為急診人力緊張，希望醫師能利用休假時間支援澎湖，並指出每12小時可支給13392元至17400元，換算時薪約1116元至1450元，讓許多醫界人士直言，離島支援薪水太低，很難找到人。

吳聲政29日在臉書發文，表示目前急診人力緊張，懇請「部隊醫官」或是「醫院醫師」能利用休假時間前來支援，一起守護離島第一線，科別為急診內科，支援時數6至12小時，可支給的金額為每12小時13392元至17400元，換算時薪約1116元至1450元。

吳聲政提到，因飛機班次限制，可彈性調整班別，安排6至12小時班，院內也有提供宿舍可以住宿，「離島醫療現靠有限的醫生支撐，誠摯歡迎能抽空支援的您與我們聯繫」。

徵才貼文曝光後，引起醫界熱議，不少醫師直言「這薪水，感覺不出緊張感啊」、「這個薪資比本島急診低很多，加油吧」、「比在本島非六都的急診還低，很難徵到人」、「開兩倍薪水都沒人要去，也太少了」、「這個薪水看起來你們根本不缺人，或是覺得人命不值錢，刪了吧哥」。

對此，胸腔科醫師蘇一峰也發文指出，台大加護病房ICU值班時薪約900元，而支援醫師要特地飛離島到澎湖三總值班急診，面對離島的疑難雜症，支給時薪卻只有1100至1450元左右，「這就是我常說的醫療崩壞的核心問題，政府對醫療的投資太少了」。

面對薪水過低的質疑，吳聲政回應，由於公立醫院有支給規定限制，澎湖三總屬於地區醫院，強度比醫學中心低一點，「這部分要持續努力突破」。

