　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

澎湖三總急診徵才「時薪1116-1450元」　薪水低引熱議…醫也搖頭

▲桃園市張姓男子今年2月前往桃園市某醫院掛急診，過程中因身上錢不足與護理師起爭執，竟推擠與掐住護理師頸部妨害執行醫療業務，經警方到場制止送辦。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲三總澎湖分院急診人力短缺，時薪太低引發討論。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

近日一則離島醫師徵才貼文引發醫界熱議。國防醫學大學三軍總醫院澎湖分院醫師吳聲政日前表示，因為急診人力緊張，希望醫師能利用休假時間支援澎湖，並指出每12小時可支給13392元至17400元，換算時薪約1116元至1450元，讓許多醫界人士直言，離島支援薪水太低，很難找到人。

吳聲政29日在臉書發文，表示目前急診人力緊張，懇請「部隊醫官」或是「醫院醫師」能利用休假時間前來支援，一起守護離島第一線，科別為急診內科，支援時數6至12小時，可支給的金額為每12小時13392元至17400元，換算時薪約1116元至1450元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聲政提到，因飛機班次限制，可彈性調整班別，安排6至12小時班，院內也有提供宿舍可以住宿，「離島醫療現靠有限的醫生支撐，誠摯歡迎能抽空支援的您與我們聯繫」。

徵才貼文曝光後，引起醫界熱議，不少醫師直言「這薪水，感覺不出緊張感啊」、「這個薪資比本島急診低很多，加油吧」、「比在本島非六都的急診還低，很難徵到人」、「開兩倍薪水都沒人要去，也太少了」、「這個薪水看起來你們根本不缺人，或是覺得人命不值錢，刪了吧哥」。

對此，胸腔科醫師蘇一峰也發文指出，台大加護病房ICU值班時薪約900元，而支援醫師要特地飛離島到澎湖三總值班急診，面對離島的疑難雜症，支給時薪卻只有1100至1450元左右，「這就是我常說的醫療崩壞的核心問題，政府對醫療的投資太少了」。

面對薪水過低的質疑，吳聲政回應，由於公立醫院有支給規定限制，澎湖三總屬於地區醫院，強度比醫學中心低一點，「這部分要持續努力突破」。

延伸閱讀
粿粿不倫戀早曝光！2個月前他爆「手握出軌好友證據」　網友瘋朝聖留言
粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」　網友湧IG怒喊：房子收回來
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
3寶媽激戰兒子體育老師！姦情曝光他哭窮　被抓包鑽戒求婚女友
電商女王發聲力挺粿粿　痛批網暴「簡直置她於死」！
20多歲表妹婿罹大腸癌　「無毒教母」譚敦慈點他愛吃食物：不碰
快訊／全台最大黃牛夫妻重操舊業！　劉旻岳被聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電商女王發聲力挺粿粿　痛批網暴「簡直置她於死」！

澎湖三總急診徵才「時薪1116-1450元」　薪水低引熱議…醫也搖頭

台南小吃店「粿仔王子」突爆紅　在地人：從小吃到大的愛店

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中：好熱

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐發展成颱　專家曝對台影響

20多歲表妹婿罹大腸癌　「無毒教母」譚敦慈點他愛吃食物：不碰

超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：有夠台

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

電商女王發聲力挺粿粿　痛批網暴「簡直置她於死」！

澎湖三總急診徵才「時薪1116-1450元」　薪水低引熱議…醫也搖頭

台南小吃店「粿仔王子」突爆紅　在地人：從小吃到大的愛店

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人怒發聲反擊

快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中：好熱

長榮航空放寬空服員請假規定　考核取消「依班表出勤」項目

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐發展成颱　專家曝對台影響

20多歲表妹婿罹大腸癌　「無毒教母」譚敦慈點他愛吃食物：不碰

超慘！粿粿跟王子遊美機票「恐是范姜出的」　生日影片被挖出

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：有夠台

學者談川習會：對美打台灣牌失效　棄台等於讓中長驅直入美國西岸

台版明日花綺羅沈娜娜生日曝擇偶條件！　嗜「花美男」小哥哥艾里中獎

美股科技股領漲　輝達與韓國合作推動AI股價漲2.22%

國道連環撞「勞斯萊斯車頭毀了」！3車駕駛酒測值均為0

國際水週外籍觀展人數增七成、創新高　展現跨業合作新動能

智慧能源週與淨零永續展圓滿落幕　國際買主較上屆成長六成

展現對抗非洲豬瘟決心　苗栗縣宣布「永久禁止廚餘養豬」

電商女王發聲力挺粿粿　痛批網暴「簡直置她於死」！

行政執行署簽字協助酒癮戒治　催罰鍰併勸酒駕者轉介酒防中心治療

澎湖三總急診徵才「時薪1116-1450元」　薪水低引熱議…醫也搖頭

梁朝偉為劉嘉玲錄VCR 放閃「擔心她睡不好」！

生活熱門新聞

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　網讚爆

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲

粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」

更多熱門

相關新聞

試管嬰兒補助加碼最高15萬！衛福部11月新制一次看

試管嬰兒補助加碼最高15萬！衛福部11月新制一次看

衛福部11月起有多項重大新制上路，包含「不孕症試管嬰兒補助3.0」正式上路，首胎第1次申請補助最高可達15萬元；公費流感、新冠疫苗開放第二階段對象「50至64歲無高風險慢性病成人」接種；為緩解急診壅塞，「假日輕急症中心UCC」也從11/2開使啟動，讓民眾假日出現急需處置的輕症可以不用擠大醫院急診，部分負擔也更便宜。

「假日輕急症中心」周日起運作　台大、長庚做後援

「假日輕急症中心」周日起運作　台大、長庚做後援

13歲童吞下100顆磁鐵！腸子吸成四條鏈壞死

13歲童吞下100顆磁鐵！腸子吸成四條鏈壞死

人已在急診！焦急男友「線上問診」他搖頭

人已在急診！焦急男友「線上問診」他搖頭

假日急症中心「北市3處班表已滿」　石崇良：無壅塞醫院醫護

假日急症中心「北市3處班表已滿」　石崇良：無壅塞醫院醫護

關鍵字：

時薪醫生澎湖三總急診

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面