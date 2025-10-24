　
國際

13歲童吞下100顆磁鐵！腸子「吸成四條鏈」壞死　醫急切除保命

▲▼ 磁鐵球,磁力球（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲紐西蘭一名男童吞下100顆磁鐵，導致腸道壞死慘被切一截。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

紐西蘭一名13歲男孩為了玩耍，竟吞下多達100顆從中國電商平台Temu購買的強力磁鐵，4天後腹痛難耐送醫，醫師驚見他腸道內的磁鐵互相吸附，竟形成4條長鏈，導致小腸與盲腸多處壞死，最後只能動手術切除部分腸道。

根據《紐西蘭醫學期刊》報導，男童透露自己一周前吞下約80至100顆釹磁鐵（neodymium magnets），尺寸僅5毫米×2毫米。雖然紐西蘭早在2013年就禁止販售小型強力磁鐵，但他仍能透過跨境電商平台輕易購得。醫師指出，這些磁鐵在體內不同位置互相吸引，壓迫腸壁組織，導致壞死穿孔。

外科醫師緊急開刀取出所有磁鐵，並切除受損腸段，男童住院8天後出院。院方警告，吞食磁鐵恐引發嚴重後遺症，包括腸阻塞、腹壁疝氣及慢性疼痛。醫師直言，「這是我們見過最危險的吞食異物之一。」

事件曝光後，Temu回應已啟動調查，確認平台是否違反紐西蘭安全規定，並強調將下架不合規商品。專家提醒，這類高磁力釹磁鐵吸力是一般磁鐵10至20倍，一旦多顆被吞下，恐在腸壁內側「互吸」致命，呼籲家長務必留意孩子的玩具來源。

10/23 全台詐欺最新數據

