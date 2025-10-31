行政執行署簽字協助酒癮戒治　催罰鍰併勸酒駕者轉介酒防中心治療

▲行政執行署與台灣戒酒暨酒癮防治中心，31日簽署合作意向書，成立酒癮治療轉介平台。左起：台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱、衛生福利部常務次長莊人祥、法務部常務次長黃謀信、行政執行署署長繆卓然。（圖／行政執行署提供）

行政執行署平日追討欠繳酒駕罰單個案，常接觸酒癮難戒者，而官方資助的台灣戒酒暨酒癮防治中心，提供戒癮者每人每年4萬元補助，行政執行署與酒防中心31日簽署合作意向書，成立酒癮治療轉介平台，借重執行署第一線執行人員勸說媒合，助酒癮者利用戒治資源，共同預防酒駕發生、降低酒駕再犯。

簽字儀式31日在行政執行署舉辦，主題為「預防酒駕護大眾，酒癮防治顧未來」，由法務部常務次長黃謀信、衛生福利部常務次長莊人祥代表2部會，與行政執行署署長繆卓然、台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱共同簽署合作意向書。

莊人祥表示，研究發現酒駕初犯者，逾3成有酒癮，重複酒駕者更超過6成有酒癮，衛福部過去推動酒癮治療深耕計畫顯示，若及早治療，可明顯改善酒癮或問題性飲酒行為，因此於2023年委託馬偕醫院成立酒防中心，補助每位酒癮治療者每年4萬元費用，目前全國已有123家指定酒癮治療機構。

莊人祥指出，酒駕關乎民眾安全，也與酒駕者身心健康相關，是跨部會關注議題，若能戒除酒癮，也能降低酒駕再犯率，希望有需求的民眾都能得到幫助。

此次合作計畫，由行政執行署主動洽談，黃謀信表示，戒癮治療是法務部重要政策，其中積極推動戒除毒癮實證結果顯示，能有效降低吸毒再犯率，而戒除酒癮也是減少酒駕犯罪的重要手段，但相較於戒除毒癮的資源豐沛，戒除酒癮仍有許多努力空間。

黃謀信說，感謝衛福部與酒防中心提供戒癮資源，希望行政執行署妥善運用，藉由各分署同仁於執法時，將酒癮治療資源正確告知酒駕義務人，提供媒合機會增加戒癮意願，彰顯行政執行機關的公益角色。

雙方合作的轉介平台，仰賴行政執行署第一線執行人員，在追討酒駕罰鍰時勸說有酒癮的當事人，方俊凱在簽字儀式結束後，化身講座向在場觀禮的行政執行署人員講解酒癮戒治議題、傳授遊說技巧，方本身幽默風趣，獲得聽課者熱烈回應。

行政執行署表示，期望透過轉介機制，達到預防酒駕發生、降低酒駕再犯目標，民眾如有戒除酒癮相關疑問，可撥打酒防中心免付費專線0800-25-5959（諧音：愛我無酒無酒），或至酒防中心官網https://www.mmh.org.tw/departmain3.php?id=244 ，或酒防中心臉書粉專「戒酒同行重啟人生」尋求解答及最新資訊。



