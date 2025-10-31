保姆殺人後「全裸狂奔」！美83歲翁為救3歲孫女　慘死地下室

▲83歲老翁為了保護孫女，遭保姆刺死。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國密西根州驚傳保姆殺人案，一名83歲祖父為了保護3歲孫女，竟遭到疑似吸毒的保姆持螺絲起子殺害。犯案後，兇嫌薩曼莎·布斯（Samantha Booth）則是全身赤裸逃離現場，最終被警方逮捕並遭起訴一級謀殺罪。

根據《紐約郵報》報導，35歲的保姆布斯受雇照顧3歲的女童，然而事發當天她突然拒接女童父母的電話，當時在城外的女童父母因為過於擔憂，隨即委託女童的爺爺大衛（David Ong）前往探視。

豈料祖父抵達後同樣失聯，女童的父母隨即再請孩子的姨丈前往查看，沒想到姨丈在地下室發現布斯滿身鮮血地躺在地上，而她身旁則是躺著頭部重創、明顯死亡的女童爺爺，3歲女童也在現場。

警方表示，保姆看到女童姨丈後，突然情緒激動，爬起來攻擊他，姨丈立刻抱起3歲女童逃離現場。瘋狂的保姆隨即手持螺絲起子，全裸追出屋外。

警方描述道，「她實際上追著他跑到街上，他邊跑邊大聲求救，附近鄰居聽到後將他和孩子帶進屋內避難。」警方獲報趕抵現場時，保姆仍在附近遊蕩，面對盤查時，再度脫光衣物企圖逃跑，但很快就被制伏。

執法人員在她的包包內發現迷幻蘑菇和大麻，懷疑她可能處於藥物影響的「躁狂發作」狀態，不過警方尚未確認她作案時是否吸毒。

令人毛骨悚然的是，布斯在警車後座竟主動坦承殺害大衛，對警察說，「我把他狠狠地修理了一頓，是的，是我幹的。天啊，太容易了。」

據了解，布斯擔任女童保姆已長達2年，此前毫無犯罪紀錄，這起突發暴行讓所有人都感到震驚。她目前被指控一級謀殺罪和二級兒童虐待罪，且被裁定不得保釋。此外，女童與姨丈也受到輕傷。