國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

保姆殺人後「全裸狂奔」！美83歲翁為救3歲孫女　慘死地下室

▲▼保姆殺人後「全裸狂奔」！83歲翁為救孫女慘死。（圖／翻攝自X）

▲83歲老翁為了保護孫女，遭保姆刺死。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國密西根州驚傳保姆殺人案，一名83歲祖父為了保護3歲孫女，竟遭到疑似吸毒的保姆持螺絲起子殺害。犯案後，兇嫌薩曼莎·布斯（Samantha Booth）則是全身赤裸逃離現場，最終被警方逮捕並遭起訴一級謀殺罪。

根據《紐約郵報》報導，35歲的保姆布斯受雇照顧3歲的女童，然而事發當天她突然拒接女童父母的電話，當時在城外的女童父母因為過於擔憂，隨即委託女童的爺爺大衛（David Ong）前往探視。

豈料祖父抵達後同樣失聯，女童的父母隨即再請孩子的姨丈前往查看，沒想到姨丈在地下室發現布斯滿身鮮血地躺在地上，而她身旁則是躺著頭部重創、明顯死亡的女童爺爺，3歲女童也在現場。

警方表示，保姆看到女童姨丈後，突然情緒激動，爬起來攻擊他，姨丈立刻抱起3歲女童逃離現場。瘋狂的保姆隨即手持螺絲起子，全裸追出屋外。

警方描述道，「她實際上追著他跑到街上，他邊跑邊大聲求救，附近鄰居聽到後將他和孩子帶進屋內避難。」警方獲報趕抵現場時，保姆仍在附近遊蕩，面對盤查時，再度脫光衣物企圖逃跑，但很快就被制伏。

執法人員在她的包包內發現迷幻蘑菇和大麻，懷疑她可能處於藥物影響的「躁狂發作」狀態，不過警方尚未確認她作案時是否吸毒。

令人毛骨悚然的是，布斯在警車後座竟主動坦承殺害大衛，對警察說，「我把他狠狠地修理了一頓，是的，是我幹的。天啊，太容易了。」

據了解，布斯擔任女童保姆已長達2年，此前毫無犯罪紀錄，這起突發暴行讓所有人都感到震驚。她目前被指控一級謀殺罪和二級兒童虐待罪，且被裁定不得保釋。此外，女童與姨丈也受到輕傷。

 
10/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

董軍與赫格塞斯會面 籲美：台灣問題謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨

董軍與赫格塞斯會面 籲美：台灣問題謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨

大陸國防部長董軍今（31）日在東協防長擴大會議上與美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會面，就南海及台海周邊議題交換意見。除延續中美兩國元首在釜山會面的良好氛圍，董軍還當面呼籲，「美國在台灣問題上要謹言慎行，旗幟鮮明反對台獨。」

客機「高度驟降」緊急降落　至少15傷

客機「高度驟降」緊急降落　至少15傷

美中防長會面　赫格塞斯關切中國台海活動

美中防長會面　赫格塞斯關切中國台海活動

老師遭6歲學生開槍重傷　法庭作證：以為自己死了

老師遭6歲學生開槍重傷　法庭作證：以為自己死了

9歲人氣店貓被「自動駕駛車」高速撞死

9歲人氣店貓被「自動駕駛車」高速撞死

保姆謀殺家庭密西根美國北美要聞

