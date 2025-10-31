今變天「2地轉涼」雨最多　一圖看週末再感秋意

▲東北季風增強，北部、宜蘭轉涼有短暫雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

中央氣象署表示，今天（31日）白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，雨勢會逐步擴大到東半部地區，仍以北部、宜蘭最為陰雨，北台灣氣溫也會再度轉涼，中南部仍是多雲到晴的穩定天氣，但早晚也能感受到涼意，直到下周二東北季風減弱，北台灣氣溫才會回升。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天（31日）降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，北台灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫仍有27至32度。離島天氣部分，澎湖晴時多雲，氣溫23至25度；金門多雲時晴，氣溫22至26度；馬祖晴時多雲，氣溫20至23度。

▲北東變天轉雨連續濕5天。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天（31日）雨勢會逐步擴大到東半部地區，仍以北部、宜蘭最為陰雨，氣溫也會下降，但中南部仍是多雲到晴的穩定天氣。到了周末，北部、宜蘭全天有涼意，清晨可能下探19、20度，其他地區雖然白天氣溫還蠻高，可是夜裡、晨間也比較涼（21-23度），這波東北季風預計下周二（11/4）逐漸減弱，氣溫又會明顯回升。

周六到下周一（11/1至11/3），受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚也涼；基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有局部短暫雨，北部山區、大台北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，下周一北部地區也有零星短暫雨，直到下周二（11/4）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫才會稍稍回升。