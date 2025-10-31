粿粿IG調情「不能當證據」　范姜彥豐手上有什麼？律師曝可能答案

▲粿粿、王子互動頻繁。（圖／翻攝自Facebook／Meigo粿粿，下同）

記者曾筠淇／採訪報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。事件曝光後，就有不少人透過社群平台，看看有沒有什麼無蛛絲馬跡，結果竟發現兩人在IG上的留言，有一些似乎已超過友誼的界線，但是這些留言，真的可以作為證據嗎？律師何蕙佳對此說明了「有力證據」通常指什麼。

《ETtoday星光雲》報導「王子粿粿『8段調情對話』完整曝光！1年半前早開始 公然聊色：啪啪啪」，王子和粿粿在IG上的互動頻繁，對話內容包含「對啪啪啪情有獨鍾」、「永遠e起（一起）慶到80歲」等。

不過這些訊息能當成出軌的證據嗎？「Herway律師｜女性安全法律品牌 」的律師何蕙佳接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，「以公開社群互動而來看，粿粿與王子的公開互動，雖可看出彼此常有往來，但還不能當侵害配偶權的證據。侵害配偶權的關鍵在於，雙方的互動是否超出一般社交分際。所謂『有力的證據』通常是文字訊息，或親密照片、影片」。

范姜彥豐先前曾透露，他手上已經握有粿粿出軌的證據。這個證據有可能是什麼？何蕙佳分析，「范姜說的『有力證據』，可能指的是私人取得的對話紀錄或私密照片、影片，這些內容若能顯示雙方有逾越一般男女社交分際或發生性行為，就屬於法院會採用的證據類型」。

何蕙佳也補充，「證據若是來自偷看手機或他人轉傳，雖然會有妨害祕密、散布性影像的問題，但在民事訴訟中，法院還是會採用」。