范姜彥豐爆粿粿出軌「符合誹謗罪要件」　律師曝關鍵！3用詞踩線

▲范姜彥豐指控粿粿出軌。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

記者曾筠淇／採訪報導

范姜彥豐29日在社群平台上，透過影片和文章控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。不過，律師何蕙佳發文指出，范姜彥豐在粉專指控配偶外遇，就算能證明事情是真的，「法律上仍會構成誹謗罪」。

「Herway律師｜女性安全法律品牌」的律師何蕙佳在Threads上發文表示，其實她看到范姜彥豐的貼文時，有點嚇到，因為對方在自己數十萬粉絲的粉專上公開指控配偶外遇，「已經符合誹謗罪的要件」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何蕙佳進一步解釋，婚外情屬於「私德問題」，與公共利益無關，所以即便范姜彥豐可以證明這是真的，「法律上仍會構成誹謗罪」，除非被指控的行為涉及公共利益，才例外被認為「可受公評」。

何蕙佳也說，即便雙方都是藝人、都是有知名度的公眾人物，但婚外情屬於私領域問題，所以「法院實務上幾乎不會認為和公共利益有關。」她強調自己並不是替任何人說話，只是以學術角度提醒大家，「若真有外遇，可提離婚訴訟或民事求償，而非公開指控。既保護自己，也避免反受刑事追訴」。

若被另一半背叛，完全不能在社群平台上訴說嗎？何蕙佳接受《ETtoday新聞雲》採訪時也指出，「看起來他們沒辦法協議離婚，婚姻財產也有爭議，所以他（范姜彥豐）要離婚，只能提離婚訴訟（會先強制調解）、請求按法定財產制分配財產（就是清算婚姻財產）。想獲得賠償，可提「侵害配偶權」民事訴訟。他所說的證據會在訴訟中用到」。

何蕙佳說，「因為民事訴訟沒有『偵查不公開』的限制，所以若進入訴訟程序，就可以把『已經提告』或『訴訟進行』的過程，『客觀』告訴粉絲，這就不會有誹謗問題」。

何蕙佳強調，「如果雙方已經私下解決、例如協議離婚，那當事人當然可對外說明『我們已經協議離婚』。『離婚』本身在社會上是中性的事實陳述，可以說。可是若說『他劈腿、顛覆三觀、道德淪喪』這種，就會影響對方的社會評價，可能被認為足以毀損他人名譽，而有誹謗問題」。換言之，離婚協議過程等客觀事實可以公開寫出，但內容若會影響這個人的社會評價，可能就有風險。

此外，也有網友好奇Andy的狀況，為何就可以發布影片說明？何蕙佳受訪時則說明，「因為涉及業務侵占、背信、跟蹤騷擾，這些是刑事犯罪行為，且檢方已經起訴，涉及刑事犯罪通常會認為跟公共利益有關。而范姜說的房產爭議屬民事、家事爭議，無涉刑事犯罪，所以會被認為跟公益無關」，這是兩人狀況的不同之處。