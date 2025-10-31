　
社會 社會焦點 保障人權

放縱3犬狂吠咬人！管委會連罰25次、投票逼不走　惡飼主下場曝

▲▼狗,惡犬,狗咬人,示意圖。（圖／視覺中國）

▲新竹男子飼養3隻杜賓犬，因放任牠們在社區內便溺，還會追咬住戶，遭法院判決強制搬離。（示意圖，與本案無關／視覺中國）

記者黃資真／新竹報導

新竹陳姓男子住在竹科附近一處大型社區，飼養3隻杜賓犬，卻放任犬隻們在社區內四處遊蕩、大小便，甚至會在其他住戶經過時追車、追人，經勸阻無效，管委會因此提起訴訟。日前新竹地院判決出爐，要求陳男必須搬遷，並賠償社區管委會3萬9525元。

社區管委會指出，陳男自2022年8月起飼養3隻大型杜賓犬，卻未遵守社區住戶規約及寵物管理辦法，讓愛犬們在社區公共區域內四處遊蕩、便溺，嚴重影響公共安全及衛生，住戶路過還會被追車、追人，晚間又會大聲狂吠，管委會經勸阻無效，依規定處罰並要求改善達25次，陳男仍置之不理，犬隻還在今年9月咬總幹事，但陳男仍堅持繼續飼養。

不僅如此，管委會指控陳男擅自在社區內路燈拆除後，擅自於路燈基座鑿出一條暗管，將裡面的公共用電接到自家花圃邊，再以明管接至其牆壁設置的接線盒內，藉此將電接進自家房屋內竊電，也委請專業水電工查看確認過。

最終召開住戶大會後，大家依違反法令及規約情節重大為由，要求陳男搬離，但他拒絕，最後管委會不得已只得告上法院，請求法官主持公道，並求償10萬元；陳男則表示狗狗還需要社會化，約18個月才會穩定，且牠們看到陌生人本來就會叫，反控管委會是雞蛋裡挑骨頭，並不斷舊事重提。

法院依據管委會提出的違規資料，陳男飼養的犬隻確實在社區各處多次排泄，又放任其遊蕩未牽繩，審理期間又發生咬傷他人之情事，足認已數次違反公寓大廈管理條例第16條第4項及系爭社區之寵物管理辦法。

社區住戶於2024年1月開會時，就因陳男所為屢次溝通無效下，122人投票、其中120票決議通過訴請法院對陳男提出強制遷離訴訟，應有理由，判決陳男須搬離社區，賠償部分，須繳納因違反社區規定25次罰款共2萬5千元，加上竊電近8年來的費用1萬4525元，共計3萬9525元。可上訴。

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光
粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善

新竹竹科杜賓犬社區強制搬遷

